"Разговор не был простым": Трамп и Зеленский разговаривали час, затем присоединились лидеры Европы и НАТО - Axios

Президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, позже к ним присоединились лидеры ряда европейских стран и НАТО, обсуждение "не было простым", сообщил в субботу журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Трамп разговаривал с Зеленским в течение часа. На линии также были государственный секретарь Рубио и спецпосланник Белого дома Уиткофф. После этого, по словам источника, непосредственно осведомленного о ситуации, к разговору еще на полчаса присоединились лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Источник, который был в курсе разговора между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО, сказал мне, что "разговор не был простым"