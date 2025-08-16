"Розмова не була простою": Трамп та Зеленський розмовляли годину, потім приєдналися лідери Європи і НАТО - Axios

$41.450.00
48.440.00
ukenru
07:28 • 6790 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 100532 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 123659 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 83690 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 79112 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 71014 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 118280 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 212040 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 86854 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 191337 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.2м/с
41%
752мм
Популярнi новини
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 22646 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 30161 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 70317 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 17193 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 16871 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 211998 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 184611 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 191303 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 206017 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 289775 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 2786 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 12761 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 54237 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 126117 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 206459 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Нафта
The Hill
Долар США

"Розмова не була простою": Трамп та Зеленський розмовляли годину, потім приєдналися лідери Європи і НАТО - Axios

Київ • УНН

 • 2800 перегляди

Дональд Трамп провів розмову із Володимиром Зеленським за участю представників США. Пізніше до них приєдналися лідери низки європейських країн та НАТО, обговорення було непростим.

"Розмова не була простою": Трамп та Зеленський розмовляли годину, потім приєдналися лідери Європи і НАТО - Axios

Президент США Дональд Трамп провів годинну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, пізніше до них приєдналися лідери низки європейських країн та НАТО, обговорення "не було простим", повідомив у суботу журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Трамп розмовляв із Зеленським протягом години. На лінії також були державний секретар Рубіо та спецпосланець Білого дому Віткофф. Після цього, за словами джерела, безпосередньо обізнаного з ситуацією, до розмови ще на пів години приєдналися лідери Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Джерело, яке було в курсі розмови між Трампом, Зеленським та лідерами НАТО, сказало мені, що "розмова не була простою"

- написав Барак Равід з видання Axios.

Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN16.08.25, 09:49 • 17384 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Марк Рютте
Європейська комісія
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Польща