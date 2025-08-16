"Розмова не була простою": Трамп та Зеленський розмовляли годину, потім приєдналися лідери Європи і НАТО - Axios
Київ • УНН
Дональд Трамп провів розмову із Володимиром Зеленським за участю представників США. Пізніше до них приєдналися лідери низки європейських країн та НАТО, обговорення було непростим.
Президент США Дональд Трамп провів годинну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, пізніше до них приєдналися лідери низки європейських країн та НАТО, обговорення "не було простим", повідомив у суботу журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Трамп розмовляв із Зеленським протягом години. На лінії також були державний секретар Рубіо та спецпосланець Білого дому Віткофф. Після цього, за словами джерела, безпосередньо обізнаного з ситуацією, до розмови ще на пів години приєдналися лідери Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Джерело, яке було в курсі розмови між Трампом, Зеленським та лідерами НАТО, сказало мені, що "розмова не була простою"
