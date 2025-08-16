"Розмова не була простою": Трамп та Зеленський розмовляли годину, потім приєдналися лідери Європи і НАТО - Axios

Президент США Дональд Трамп провів годинну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, пізніше до них приєдналися лідери низки європейських країн та НАТО, обговорення "не було простим", повідомив у суботу журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Трамп розмовляв із Зеленським протягом години. На лінії також були державний секретар Рубіо та спецпосланець Білого дому Віткофф. Після цього, за словами джерела, безпосередньо обізнаного з ситуацією, до розмови ще на пів години приєдналися лідери Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Джерело, яке було в курсі розмови між Трампом, Зеленським та лідерами НАТО, сказало мені, що "розмова не була простою" - написав Барак Равід з видання Axios.

