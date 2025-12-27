Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рф
Київ • УНН
На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену атакою російських БпЛА. Ворог завдав повторного удару по місцю роботи ДСНС, але ніхто з особового складу не постраждав.
На Сумщині рятувальники під загрозою повторних ударів ліквідували масштабну пожежу, спричинену російською атакою. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, інформує УНН.
Зазначається, що ударні БпЛА росії атакували об’єкт інфраструктури. Виникла масштабна пожежа.
Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Вогонь швидко поширювався. Ворог завдав повторного удару по місцю, де працювали рятувальники. Співробітники ДСНС встигли відійти - ніхто з особового складу не постраждав. Пожежу ліквідовано
Нагадаємо
На Сумщині 5 людей постраждали від обстрілів напередодні Різдва. Ворог атакував цивільні автівки та завдав ракетного удару по Охтирщині.
