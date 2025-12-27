$41.930.00
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 8036 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11952 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 12492 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 14045 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15584 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36911 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37272 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94843 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48896 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рф

Київ • УНН

 • 124 перегляди

На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену атакою російських БпЛА. Ворог завдав повторного удару по місцю роботи ДСНС, але ніхто з особового складу не постраждав.

Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рф

На Сумщині рятувальники під загрозою повторних ударів ліквідували масштабну пожежу, спричинену російською атакою. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, інформує УНН.

Зазначається, що ударні БпЛА росії атакували об’єкт інфраструктури. Виникла масштабна пожежа.

Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Вогонь швидко поширювався. Ворог завдав повторного удару по місцю, де працювали рятувальники. Співробітники ДСНС встигли відійти - ніхто з особового складу не постраждав. Пожежу ліквідовано

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Сумщині 5 людей постраждали від обстрілів напередодні Різдва. Ворог атакував цивільні автівки та завдав ракетного удару по Охтирщині.

Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семи08.12.25, 07:14 • 11160 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПодії
Війна в Україні
Сумська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій