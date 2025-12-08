Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семи

$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 13206 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 22914 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 22275 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 27245 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 52081 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 62583 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 66939 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58955 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61334 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57439 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Ворожі удари по Харківщині: три людини загинули, десять постраждали7 грудня, 19:15 • 4426 перегляди
Вибух газу на Одещині: двоє постраждалихPhoto7 грудня, 19:47 • 3518 перегляди
Син Трампа: батько може вийти з переговорів щодо України, якщо мирні спроби проваляться7 грудня, 20:25 • 3808 перегляди
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian7 грудня, 23:00 • 10733 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"02:06 • 6392 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 53158 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 62603 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 74368 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 95679 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 82404 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Франція
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 42373 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 52823 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 53983 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 68065 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 65596 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian
Опалення

Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семи

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У Сумській області ворожий удар по багатоповерхівці в Охтирці призвів до поранення семи осіб. Двох госпіталізували, п'ятьом надано амбулаторну допомогу.

Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семи

Кількість поранених унаслідок ворожого удару по Охтирці (Сумська область) збільшилася до семи. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог поцілив у багатоповерхівку. Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину – деблокували з пошкоджених поверхів.

Усіх людей доставили до лікарні. Двох госпіталізували – вони під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування

- розповів Григоров.

Тим часом у ДСНС уточнили, що російські війська завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи.

Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань. Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Як розповіли у Нацполіції, на місці удару працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та екстрені служби. Правоохоронці  здійснюють обстеження місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження.

Нагадаємо

В ніч на понеділок, 8 грудня, росія атакувала трьома ударними БпЛА Охтирську громаду Сумщини.

росія зруйнувала садибу Хрущових на Сумщині – пам’ятку, пов’язану з Шевченком17.11.25, 17:58 • 3378 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Національна поліція України
Сумська область
Охтирка
Державна служба України з надзвичайних ситуацій