Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семи

Кількість поранених унаслідок ворожого удару по Охтирці (Сумська область) збільшилася до семи. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог поцілив у багатоповерхівку. Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину – деблокували з пошкоджених поверхів.

Усіх людей доставили до лікарні. Двох госпіталізували – вони під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування - розповів Григоров.

Тим часом у ДСНС уточнили, що російські війська завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи.

Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань. Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як розповіли у Нацполіції, на місці удару працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та екстрені служби. Правоохоронці здійснюють обстеження місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження.

Нагадаємо

В ніч на понеділок, 8 грудня, росія атакувала трьома ударними БпЛА Охтирську громаду Сумщини.

росія зруйнувала садибу Хрущових на Сумщині – пам’ятку, пов’язану з Шевченком