Вночі 26 березня російські безпілотники атакували Охтирку, пошкодивши житлові будинки, магазини та інфраструктуру. Загиблих і травмованих попередньо немає.
російські війська обстріляли два райони Харківської області. Вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка, загорілась автівка. Один чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі.
Начальник Сумської ОВА повідомив про евакуацію 3800 людей, включаючи 175 дітей, з небезпечних територій області з 6 серпня. Загалом з початку евакуації вивезено 19800 осіб, у тому числі 2500 дітей.
росія завдала рекордної кількості ударів КАБами по Сумській області, скинувши 56 бомб. У Могриці загинули двоє людей - 22-річний брат і його 6-річна сестра, які відмовились від евакуації.
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, будівлю пошти та транспорт. За добу зафіксовано 41 обстріл із 140 вибухами на прикордонних територіях Чернігівської та Сумської областей.
59-річний водій "Chevrolet Captiva" у стані алкогольного сп'яніння збив 6-річного хлопчика в Охтирці, що призвело до смерті дитини. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
Служба безпеки України затримала подружжя, яке працювало на фсб та готувало координати для нового ракетного удару росії по силах оборони у Харківській та Сумській областях: жінка збирала розвіддані від колег, а її чоловік визначав місця дислокації українських захисників у прикордонних районах.
Народного депутата Миколу Задорожнього з фракції "Слуга народу" підозрюють у тому, що він вимагав 10% "відкату" від голови сільради в Сумській області за неперешкоджання проведенню тендеру.
47-річному раніше судимому чоловікові загрожує довічне ув'язнення за жорстоке побиття 86-річного пенсіонера під час пограбування в Охтирці Сумської області минулого року.
У селі Артемо-Растівка Охтирського району Сумської області в місцевому ставку загинув 13-річний підліток, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За минулу добу російські окупанти 58 разів обстріляли та спричинили 335 вибухів у Чернігівській та Сумській областях, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
За минулу добу російські війська 19 разів обстріляли прикордонні райони Сумської, Чернігівської та Харківської областей, спричинивши 77 вибухів та пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Російські авіаудари пошкодили енергосистему в Сумській області, залишивши без світла Сумський, Роменський та Охтирський райони. Вночі електропостачання було частково відновлено.
У кількох містах Сумської області, в тому числі і в самих Сумах, частково відсутнє електропостачання.
росіяни обстріляли 3 громади в Сумській області - Хотінську, Білопільську та Середино-Будську, зафіксовано 15 вибухів від артилерійських та мінометних обстрілів.
Російські окупанти 45 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, пошкодивши цивільну інфраструктуру та поранивши 2 мирних жителів.
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили щонайменше 2 ворожі безпілотники "Орлан-10" за допомогою зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10" на сході.
Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, безпілотники та вертольоти, спричиняючи вибухи, але дані про руйнування та жертви уточнюються.
Аварійний витік нафтової суміші стався з нафтопроводу поблизу села Перемога Охтирського району Сумської області, внаслідок чого було забруднено земельну ділянку площею 98 кв. м.
З серпня 2023 року з населених пунктів 5-кілометрової зони від державного кордону України з росією в Сумській області було евакуйовано близько 6 000 осіб, у тому числі 924 дитини.
Російські війська скинули дві керовані авіабомби на школу у Великописарівській громаді Сумської області, пошкодивши будівлю школи.
Укрпошта презентувала новий поштовий набір "Міста героїв. Охтирка" із зображенням зруйнованої будівлі Охтирської міської ради після російських атак, вшановуючи стійкість міста під час війни.
росіяни значно посилили атаки на Сумську область, завдавши 83 удари, в тому числі 6 ракетних і 11 авіаударів за добу, в області триває евакуація жителів прикордонних населених пунктів.
Понад 20 надзвичайно небезпечних військових предметів, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни, вибухівка, ручні гранати та постріли до гранатометів, виявили та знешкодили піротехніки минулого тижня у 4-х районах Сумської області.
17 березня 2024 року рф здійснила 60 обстрілів та спричинила 341 вибух у прикордонних районах та населених пунктах Сумської області, внаслідок чого одна цивільна особа загинула та ще одна отримала поранення у селі Велика Писарівка внаслідок авіаудару.
В Охтирці Сумської області під час повітряної тривоги сталися вибухи, що спричинили відключення електроенергії в місті.
13 березня 2024 року російські війська здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади в Сумській області, Україна, в результаті якого загинула одна цивільна особа та двоє отримали поранення.
Російські війська 36 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, внаслідок чого сталося 198 вибухів з різних видів зброї.
Рятувальники ліквідували пожежу в житловому масиві Охтирського району Сумської області, що виникла внаслідок нічного ворожого обстрілу.
Російські війська вночі обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, пошкодивши інфраструктуру та вбивши одну людину.