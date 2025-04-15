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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1936 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27824 перегляди

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Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Вночі 26 березня російські безпілотники атакували Охтирку, пошкодивши житлові будинки, магазини та інфраструктуру. Загиблих і травмованих попередньо немає.

Війна • 26 березня, 03:44 • 121442 перегляди

Окупанти вночі вдарили "Ланцетом" по автошляху на Харківщині: загорілась автівка

російські війська обстріляли два райони Харківської області. Вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка, загорілась автівка. Один чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі.

Війна • 18 жовтня, 06:33 • 18365 перегляди

Із небезпечних районів Сумщини за тиждень евакуювали близько 3800 людей - ОВА

Начальник Сумської ОВА повідомив про евакуацію 3800 людей, включаючи 175 дітей, з небезпечних територій області з 6 серпня. Загалом з початку евакуації вивезено 19800 осіб, у тому числі 2500 дітей.

Суспільство • 12 серпня, 12:56 • 28792 перегляди

росіяни скинули на Сумщину рекордну кількість КАБів: загинула дитина

росія завдала рекордної кількості ударів КАБами по Сумській області, скинувши 56 бомб. У Могриці загинули двоє людей - 22-річний брат і його 6-річна сестра, які відмовились від евакуації.

Війна • 8 серпня, 11:25 • 31747 перегляди

Ворожі обстріли Сумщини: пошкоджено критичну інфраструктуру та транспорт

На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, будівлю пошти та транспорт. За добу зафіксовано 41 обстріл із 140 вибухами на прикордонних територіях Чернігівської та Сумської областей.

Війна • 4 серпня, 07:16 • 74398 перегляди

Трагедія в Охтирці: Запобіжний захід обрано водію, що збив 6-річного хлопчика під впливом алкоголю

59-річний водій "Chevrolet Captiva" у стані алкогольного сп'яніння збив 6-річного хлопчика в Охтирці, що призвело до смерті дитини. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Суспільство • 18 липня, 01:37 • 23039 перегляди

Готували ракетні удари по Харкову та Сумщині: затримано подружжя зрадників

Служба безпеки України затримала подружжя, яке працювало на фсб та готувало координати для нового ракетного удару росії по силах оборони у Харківській та Сумській областях: жінка збирала розвіддані від колег, а її чоловік визначав місця дислокації українських захисників у прикордонних районах.

Війна • 16 липня, 08:29 • 39094 перегляди
Ексклюзив

Відкат у 3,4 млн гривень за допомогу з тендером: нардепу від “Слуги народу” Задорожньому оголошено про підозру

Народного депутата Миколу Задорожнього з фракції "Слуга народу" підозрюють у тому, що він вимагав 10% "відкату" від голови сільради в Сумській області за неперешкоджання проведенню тендеру.

Політика • 15 липня, 15:34 • 113372 перегляди

Розкрито вбивство 86-річного пенсіонера: 47-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення

47-річному раніше судимому чоловікові загрожує довічне ув'язнення за жорстоке побиття 86-річного пенсіонера під час пограбування в Охтирці Сумської області минулого року.

Суспільство • 27 червня, 22:24 • 19918 перегляди

Трагедія на Сумщині: на воді загинув 13-річний хлопчик

У селі Артемо-Растівка Охтирського району Сумської області в місцевому ставку загинув 13-річний підліток, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Суспільство • 27 червня, 17:32 • 22560 перегляди

За добу армія рф заподіяла 335 вибухів на території Чернігівської та Сумської областей

За минулу добу російські окупанти 58 разів обстріляли та спричинили 335 вибухів у Чернігівській та Сумській областях, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Війна • 9 травня, 08:19 • 28921 перегляди

Прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини ворог за добу обстріляв 19 разів: пролунало 77 вибухів

За минулу добу російські війська 19 разів обстріляли прикордонні райони Сумської, Чернігівської та Харківської областей, спричинивши 77 вибухів та пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Війна • 8 травня, 07:18 • 23203 перегляди

Атака рф на енергосистему Сумщини: без електрики залишились три райони

Російські авіаудари пошкодили енергосистему в Сумській області, залишивши без світла Сумський, Роменський та Охтирський райони. Вночі електропостачання було частково відновлено.

Суспільство • 6 травня, 05:39 • 24232 перегляди

У кількох частинах Сумської області частково зникло світло

У кількох містах Сумської області, в тому числі і в самих Сумах, частково відсутнє електропостачання.

Суспільство • 5 травня, 21:39 • 104768 перегляди

Сумщина: росіяни обстріляли 3 громади, зафіксовано 15 вибухів

росіяни обстріляли 3 громади в Сумській області - Хотінську, Білопільську та Середино-Будську, зафіксовано 15 вибухів від артилерійських та мінометних обстрілів.

Війна • 10 квітня, 05:51 • 30654 перегляди

Чернігівщину та Сумщину ворог обстріляв 45 разів, у тому числі Новгород-Сіверську громаду з літака - ОК "Північ"

Російські окупанти 45 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, пошкодивши цивільну інфраструктуру та поранивши 2 мирних жителів.

Війна • 8 квітня, 06:25 • 31199 перегляди

Бійці бригади “Холодний Яр” на сході знищили 2 ворожих БпЛА “Орлан-10” з ЗРК “Стріла-10” - Павлюк

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили щонайменше 2 ворожі безпілотники "Орлан-10" за допомогою зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10" на сході.

Війна • 5 квітня, 16:28 • 31374 перегляди

Прикордоння Чернігівщини та Сумщини росіяни за добу обстріляли 24 рази: зафіксовано 97 вибухів

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, безпілотники та вертольоти, спричиняючи вибухи, але дані про руйнування та жертви уточнюються.

Війна • 5 квітня, 06:50 • 26866 перегляди

В Охтирському районі на Сумщині стався аварійний витік нафти

Аварійний витік нафтової суміші стався з нафтопроводу поблизу села Перемога Охтирського району Сумської області, внаслідок чого було забруднено земельну ділянку площею 98 кв. м.

Кримінал та НП • 1 квітня, 12:59 • 24919 перегляди
Ексклюзив

У Сумській ОВА розповіли про перебіг евакуації з прикордоння

З серпня 2023 року з населених пунктів 5-кілометрової зони від державного кордону України з росією в Сумській області було евакуйовано близько 6 000 осіб, у тому числі 924 дитини.

Суспільство • 1 квітня, 09:19 • 107792 перегляди

росіяни скинули дві авіабомби на школу на Сумщині

Російські війська скинули дві керовані авіабомби на школу у Великописарівській громаді Сумської області, пошкодивши будівлю школи.

Війна • 25 березня, 17:45 • 33360 перегляди

Укрпошта презентувала поштовий набір "Міста Героїв. Охтирка"

Укрпошта презентувала новий поштовий набір "Міста героїв. Охтирка" із зображенням зруйнованої будівлі Охтирської міської ради після російських атак, вшановуючи стійкість міста під час війни.

Суспільство • 22 березня, 08:57 • 24048 перегляди

росіяни значно посили атаки на Сумщину: за добу завдали 6 ракетних та 11 авіаційних ударів, в області проходить евакуація

росіяни значно посилили атаки на Сумську область, завдавши 83 удари, в тому числі 6 ракетних і 11 авіаударів за добу, в області триває евакуація жителів прикордонних населених пунктів.

Війна • 18 березня, 14:06 • 30757 перегляди

На території 4 районів Сумщини виявлено понад 20 "вкрай небезпечних" військових предметів

Понад 20 надзвичайно небезпечних військових предметів, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни, вибухівка, ручні гранати та постріли до гранатометів, виявили та знешкодили піротехніки минулого тижня у 4-х районах Сумської області.

Війна • 18 березня, 09:59 • 29554 перегляди

російські обстріли у Сумській області: 1 людина загинула, 1 - поранена

17 березня 2024 року рф здійснила 60 обстрілів та спричинила 341 вибух у прикордонних районах та населених пунктах Сумської області, внаслідок чого одна цивільна особа загинула та ще одна отримала поранення у селі Велика Писарівка внаслідок авіаудару.

Війна • 17 березня, 20:56 • 38676 перегляди

На Сумщині прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

В Охтирці Сумської області під час повітряної тривоги сталися вибухи, що спричинили відключення електроенергії в місті.

Війна • 17 березня, 06:30 • 39435 перегляди

Сумщина: росіяни обстріляли Великописарівську громаду, є загиблий та поранені

13 березня 2024 року російські війська здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади в Сумській області, Україна, в результаті якого загинула одна цивільна особа та двоє отримали поранення.

Війна • 13 березня, 20:30 • 52081 перегляди

Майже 200 вибухів із різних видів озброєння з боку окупантів нарахували у прикордонні Чернігівщини та Сумщини

Російські війська 36 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, внаслідок чого сталося 198 вибухів з різних видів зброї.

Війна • 11 березня, 08:49 • 26995 перегляди

На Сумщині через нічну атаку рф сталася пожежа в житловому секторі - ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в житловому масиві Охтирського району Сумської області, що виникла внаслідок нічного ворожого обстрілу.

Війна • 2 березня, 09:52 • 25671 перегляди

росіяни вночі били по Куп'янщині, є жертва: прокуратура показала наслідки

Російські війська вночі обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, пошкодивши інфраструктуру та вбивши одну людину.

Війна • 2 березня, 08:03 • 33705 перегляди