росіяни значно посили атаки на Сумщину: за добу завдали 6 ракетних та 11 авіаційних ударів, в області проходить евакуація

росіяни значно посилили атаки на Сумську область, завдавши 83 удари, в тому числі 6 ракетних і 11 авіаударів за добу, в області триває евакуація жителів прикордонних населених пунктів.