Ексклюзив
10:00 • 6322 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 11511 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 13738 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 27845 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 53416 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 37994 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 49921 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35709 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27636 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28480 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Військовому рф повідомили про підозру за розстріл беззбройного українського захисника на Сумщині

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Слідство встановило російського капітана, який розстріляв беззбройного українського військового на Сумщині. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Військовому рф повідомили про підозру за розстріл беззбройного українського захисника на Сумщині

Ідентифіковано російського капітана, який розстріляв беззбройного захисника України на Сумщині у перший день повномасштабного вторгнення, йому повідомлено про підозру, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як вказали у прокуратурі, 24 лютого 2022 року підрозділи 1-ї танкової армії зс рф незаконно перетнули кордон та увірвалися до Сумської області. Українські військові уразили техніку ворога, після чого близько 15 окупантів утекли в лісовий масив поблизу Охтирки.

"Під час переслідування один із українських військових, командир стрілецької роти, потрапив у засідку й був узятий у полон. Він склав зброю та не чинив опору. Попри це, російський військовий тричі вистрілив у беззбройного полоненого зі снайперської гвинтівки "ВСС". Захисник загинув на місці", - повідомили у прокуратурі.

Слідство встановило, що смертельні постріли зробив заступник командира 1-ї роти спецпризначення розвідувального батальйону 96-ї окремої розвідувальної бригади рф, капітан

- вказали у прокуратурі.

Сумська обласна прокуратура, як зазначається, повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене групою осіб.

Встановлюються спільники, вирішується питання про оголошення його в розшук.

Разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених: СБУ оприлюднила допит рашиста23.01.26, 15:06 • 4945 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Охтирка