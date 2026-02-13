Військовому рф повідомили про підозру за розстріл беззбройного українського захисника на Сумщині
Київ • УНН
Слідство встановило російського капітана, який розстріляв беззбройного українського військового на Сумщині. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Ідентифіковано російського капітана, який розстріляв беззбройного захисника України на Сумщині у перший день повномасштабного вторгнення, йому повідомлено про підозру, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Як вказали у прокуратурі, 24 лютого 2022 року підрозділи 1-ї танкової армії зс рф незаконно перетнули кордон та увірвалися до Сумської області. Українські військові уразили техніку ворога, після чого близько 15 окупантів утекли в лісовий масив поблизу Охтирки.
"Під час переслідування один із українських військових, командир стрілецької роти, потрапив у засідку й був узятий у полон. Він склав зброю та не чинив опору. Попри це, російський військовий тричі вистрілив у беззбройного полоненого зі снайперської гвинтівки "ВСС". Захисник загинув на місці", - повідомили у прокуратурі.
Слідство встановило, що смертельні постріли зробив заступник командира 1-ї роти спецпризначення розвідувального батальйону 96-ї окремої розвідувальної бригади рф, капітан
Сумська обласна прокуратура, як зазначається, повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене групою осіб.
Встановлюються спільники, вирішується питання про оголошення його в розшук.
