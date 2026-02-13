Военному РФ сообщили о подозрении за расстрел безоружного украинского защитника на Сумщине
Следствие установило российского капитана, который расстрелял безоружного украинского военного на Сумщине. Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Идентифицирован российский капитан, расстрелявший безоружного защитника Украины в Сумской области в первый день полномасштабного вторжения, ему сообщено о подозрении, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Как указали в прокуратуре, 24 февраля 2022 года подразделения 1-й танковой армии вс рф незаконно пересекли границу и ворвались в Сумскую область. Украинские военные поразили технику врага, после чего около 15 оккупантов сбежали в лесной массив вблизи Ахтырки.
"Во время преследования один из украинских военных, командир стрелковой роты, попал в засаду и был взят в плен. Он сложил оружие и не оказывал сопротивления. Несмотря на это, российский военный трижды выстрелил в безоружного пленного из снайперской винтовки "ВСС". Защитник погиб на месте", - сообщили в прокуратуре.
Следствие установило, что смертельные выстрелы произвел заместитель командира 1-й роты спецназначения разведывательного батальона 96-й отдельной разведывательной бригады рф, капитан
Сумская областная прокуратура, как отмечается, сообщила ему о подозрении по ч. 1 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное группой лиц.
Устанавливаются сообщники, решается вопрос об объявлении его в розыск.
