$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 1486 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 8574 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 11889 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 26089 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 51575 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 37154 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 47625 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 35402 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27410 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 28224 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Графики отключений электроэнергии
Военному РФ сообщили о подозрении за расстрел безоружного украинского защитника на Сумщине

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Следствие установило российского капитана, который расстрелял безоружного украинского военного на Сумщине. Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Военному РФ сообщили о подозрении за расстрел безоружного украинского защитника на Сумщине

Идентифицирован российский капитан, расстрелявший безоружного защитника Украины в Сумской области в первый день полномасштабного вторжения, ему сообщено о подозрении, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как указали в прокуратуре, 24 февраля 2022 года подразделения 1-й танковой армии вс рф незаконно пересекли границу и ворвались в Сумскую область. Украинские военные поразили технику врага, после чего около 15 оккупантов сбежали в лесной массив вблизи Ахтырки.

"Во время преследования один из украинских военных, командир стрелковой роты, попал в засаду и был взят в плен. Он сложил оружие и не оказывал сопротивления. Несмотря на это, российский военный трижды выстрелил в безоружного пленного из снайперской винтовки "ВСС". Защитник погиб на месте", - сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что смертельные выстрелы произвел заместитель командира 1-й роты спецназначения разведывательного батальона 96-й отдельной разведывательной бригады рф, капитан

- указали в прокуратуре.

Сумская областная прокуратура, как отмечается, сообщила ему о подозрении по ч. 1 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное группой лиц.

Устанавливаются сообщники, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Вместе с сослуживцем расстрелял 9 украинских военнопленных: СБУ обнародовала допрос рашиста23.01.26, 15:06 • 4929 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Ахтырка