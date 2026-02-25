россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 6682 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 11887 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 11213 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 11514 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 11918 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13054 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13888 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13038 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 24420 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13737 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.2м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Куплена инвалидность и липовая преподавательская деятельность" - движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на блогеров24 февраля, 14:26 • 3860 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат24 февраля, 14:46 • 9570 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 13495 просмотра
Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили24 февраля, 15:38 • 6222 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 10674 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 24418 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 35479 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 53634 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 71828 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 74616 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 3108 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 10686 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 13513 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 18905 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 28125 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
Золото

россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя заявил, что европейские страны не настроены на поддержку трехсторонних переговоров по "украинскому кризису". Он также назвал планы Лондона и Парижа по ядерному оружию для Киева безответственными.

россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"

Страны Европы не проявляют никакого настроения в поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса". Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель рф при организации василий небензя, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, европейские страны, "очевидно, не настроены на поддержку текущих трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса".

Не интересует их и будущее украинского народа

- сказал дипломат.

Он также назвал планы Лондона и Парижа обеспечить Киев ядерным оружием "безответственными, опасными и противоправными".

"россия имеет все возможности дать отпор подобным действиям, однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же хватает рассудительных и разумных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов", - резюмировал небензя.

Напомним

В декабре постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не будет торговать суверенитетом и территориями. Он подчеркнул, что москва получит "дырку от бублика", а не капитуляцию Украины.

россия добьется целей "сво" в любом случае, вопрос лишь в том, каким способом – небензя в ООН09.12.25, 19:55 • 3728 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Украина