россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"
Киев • УНН
Постоянный представитель рф при ООН василий небензя заявил, что европейские страны не настроены на поддержку трехсторонних переговоров по "украинскому кризису". Он также назвал планы Лондона и Парижа по ядерному оружию для Киева безответственными.
Страны Европы не проявляют никакого настроения в поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса". Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель рф при организации василий небензя, сообщает УНН.
По его словам, европейские страны, "очевидно, не настроены на поддержку текущих трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса".
Не интересует их и будущее украинского народа
Он также назвал планы Лондона и Парижа обеспечить Киев ядерным оружием "безответственными, опасными и противоправными".
"россия имеет все возможности дать отпор подобным действиям, однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же хватает рассудительных и разумных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов", - резюмировал небензя.
Напомним
В декабре постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не будет торговать суверенитетом и территориями. Он подчеркнул, что москва получит "дырку от бублика", а не капитуляцию Украины.
