росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"
Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що європейські країни не налаштовані на підтримку тристоронніх переговорів щодо "української кризи". Він також назвав плани Лондона та Парижа щодо ядерної зброї для Києва безвідповідальними.
Країни Європи не виявляють жодного настрою на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи". Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник рф при організації василь небензя, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, європейські країни, "очевидно, не налаштовані на підтримку поточних тристоронніх переговорів, спрямованих на пошук сталого та довгострокового вирішення української кризи".
Не цікавить їх і майбутнє українського народу
Він також назвав плани Лондона та Парижа забезпечити Київ ядерною зброєю "безвідповідальними, небезпечними та протиправними".
"росія має всі можливості дати відсіч подібним діям, проте сподіваємося на те, що в Лондоні і Парижі все ж таки вистачає розсудливих і розумних людей, які зможуть утримати своїх лідерів від таких неадекватних кроків", - резюмував небензя.
Нагадаємо
У грудні постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не торгуватиме суверенітетом і територіями. Він наголосив, що москва отримає "дірку від бублика", а не капітуляцію України.
