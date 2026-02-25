$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 11924 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 11244 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 11543 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 11931 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 13057 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13891 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13038 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 24424 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13738 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що європейські країни не налаштовані на підтримку тристоронніх переговорів щодо "української кризи". Він також назвав плани Лондона та Парижа щодо ядерної зброї для Києва безвідповідальними.

росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"

Країни Європи не виявляють жодного настрою на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи". Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник рф при організації василь небензя, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, європейські країни, "очевидно, не налаштовані на підтримку поточних тристоронніх переговорів, спрямованих на пошук сталого та довгострокового вирішення української кризи".

Не цікавить їх і майбутнє українського народу

- сказав дипломат.

Він також назвав плани Лондона та Парижа забезпечити Київ ядерною зброєю "безвідповідальними, небезпечними та протиправними".

"росія має всі можливості дати відсіч подібним діям, проте сподіваємося на те, що в Лондоні і Парижі все ж таки вистачає розсудливих і розумних людей, які зможуть утримати своїх лідерів від таких неадекватних кроків", - резюмував небензя.

Нагадаємо

У грудні постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не торгуватиме суверенітетом і територіями. Він наголосив, що москва отримає "дірку від бублика", а не капітуляцію України.

росія доб’ється цілей “сво” у будь-якому випадку, питання лише у тому, яким способом - небензя в ООН09.12.25, 19:55 • 3728 переглядiв

