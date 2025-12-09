росія доб’ється цілей “сво” у будь-якому випадку, питання лише у тому, яким способом - небензя в ООН
Київ • УНН
Постійний представник рф при ООН заявив, що росія досягне своїх цілей, обравши дипломатичний або військовий шлях. Він зазначив, що рф віддає перевагу дипломатії, але не бачить для цього передумов.
Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що ні у кого немає сумнівів, що росія доб’ється цілей "сво" у будь-якому випадку. За його словами, росія росія віддає перевагу дипломатичному шляху, але може зробити це і військовим. Про це небензя заявив під час засідання ООН, передає УНН.
Думаю, сьогодні ні у кого немає сумнівів, що росія доб’ється цілей "сво" у будь-якому випадку. Питання лиш у тому, чи відбудеться це військовим шляхом, чи дипломатичним шляхом. Знову підтверджуємо, що ми віддаємо перевагу другому, але через підривну діяльність "європейських яструбів", як і раніше не бачимо для цього серйозних передумов
Нагадаємо
росія вчергове заявила про нібито "готовність" до мирних переговорів після того, як будуть досягнені всі цілі так званої "сво", а насправді - агресивної війни проти України.