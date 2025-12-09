Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що ні у кого немає сумнівів, що росія доб’ється цілей "сво" у будь-якому випадку. За його словами, росія росія віддає перевагу дипломатичному шляху, але може зробити це і військовим. Про це небензя заявив під час засідання ООН, передає УНН.

Думаю, сьогодні ні у кого немає сумнівів, що росія доб’ється цілей "сво" у будь-якому випадку. Питання лиш у тому, чи відбудеться це військовим шляхом, чи дипломатичним шляхом. Знову підтверджуємо, що ми віддаємо перевагу другому, але через підривну діяльність "європейських яструбів", як і раніше не бачимо для цього серйозних передумов - сказав небензя.

Нагадаємо

росія вчергове заявила про нібито "готовність" до мирних переговорів після того, як будуть досягнені всі цілі так званої "сво", а насправді - агресивної війни проти України.