Постоянный представитель рф при ООН василий небензя заявил, что ни у кого нет сомнений, что россия добьется целей "сво" в любом случае. По его словам, россия предпочитает дипломатический путь, но может сделать это и военным. Об этом небензя заявил во время заседания ООН, передает УНН.

Думаю, сегодня ни у кого нет сомнений, что россия добьется целей "сво" в любом случае. Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным путем или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второе, но из-за подрывной деятельности "европейских ястребов" по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок - сказал небензя.

Напомним

россия в очередной раз заявила о якобы "готовности" к мирным переговорам после того, как будут достигнуты все цели так называемой "сво", а на самом деле - агрессивной войны против Украины.