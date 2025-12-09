россия добьется целей "сво" в любом случае, вопрос лишь в том, каким способом – небензя в ООН
Киев • УНН
Постоянный представитель рф при ООН заявил, что россия достигнет своих целей, избрав дипломатический или военный путь. Он отметил, что рф предпочитает дипломатию, но не видит для этого предпосылок.
Постоянный представитель рф при ООН василий небензя заявил, что ни у кого нет сомнений, что россия добьется целей "сво" в любом случае. По его словам, россия предпочитает дипломатический путь, но может сделать это и военным. Об этом небензя заявил во время заседания ООН, передает УНН.
Думаю, сегодня ни у кого нет сомнений, что россия добьется целей "сво" в любом случае. Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным путем или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второе, но из-за подрывной деятельности "европейских ястребов" по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок
Небензя в ООН сделал циничное заявление, почему в Украине во время атак рф страдают дома, садики и школы09.12.25, 19:33 • 704 просмотра
Напомним
россия в очередной раз заявила о якобы "готовности" к мирным переговорам после того, как будут достигнуты все цели так называемой "сво", а на самом деле - агрессивной войны против Украины.