Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 16332 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 17050 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 24669 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 45362 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28275 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30722 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
8 декабря, 18:20 • 40759 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34416 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
8 декабря, 14:55 • 35699 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Небензя в ООН сделал циничное заявление, почему в Украине во время атак рф страдают дома, садики и школы

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Постоянный представитель РФ при ООН василий небензя заявил, что украинские дома, школы и детские сады страдают исключительно из-за размещения в жилых кварталах украинского ПВО. Это заявление он сделал во время заседания ООН.

Небензя в ООН сделал циничное заявление, почему в Украине во время атак рф страдают дома, садики и школы

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя цинично заявил, что дома, школы, детские сады в Украине, если и страдают, то "страдают исключительно из-за размещения в жилых кварталах украинского ПВО". Об этом небензя заявил во время заседания ООН, передает УНН

Сегодня мы снова наслушались лживых утверждений о якобы целенаправленных ударах российских вкс по украинским гражданским объектам, хотя все в Украине знают, что дома, школы, детские сады, если и страдают, то страдают исключительно из-за размещения в жилых кварталах украинского ПВО 

- сказал Небензя. 

Напомним 

Россия ночью ударила по Украине 110 дронами, 84 из которых сбиты или подавлены.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Украина