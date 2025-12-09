Небензя в ООН сделал циничное заявление, почему в Украине во время атак рф страдают дома, садики и школы

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя цинично заявил, что дома, школы, детские сады в Украине, если и страдают, то "страдают исключительно из-за размещения в жилых кварталах украинского ПВО". Об этом небензя заявил во время заседания ООН, передает УНН.

Сегодня мы снова наслушались лживых утверждений о якобы целенаправленных ударах российских вкс по украинским гражданским объектам, хотя все в Украине знают, что дома, школы, детские сады, если и страдают, то страдают исключительно из-за размещения в жилых кварталах украинского ПВО - сказал Небензя.

Напомним

Россия ночью ударила по Украине 110 дронами, 84 из которых сбиты или подавлены.