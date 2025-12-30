Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - Минздрав

Украине в рамках гуманитарной помощи от Казахстана передали автомобили скорой помощи, оснащенные современным оборудованием. Общая стоимость карет скорой превысила 9 миллионов гривен. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.

Детали

Отмечается, что скорые оснащены полным комплектом оборудования для оказания неотложной медицинской помощи при транспортировке пациентов.

В частности, в комплектацию входят аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, дефибриллятор-монитор, капнограф, электрокардиограф, монитор артериального давления, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер и другое современное медицинское оборудование.

Общая стоимость переданных автомобилей составила 9 миллионов 780 тысяч гривен - сообщили в ведомстве.

По информации Минздрава, автомобили переданы трем учреждениям здравоохранения Черкасской области: Тальновской многопрофильной больнице, Черкасскому областному кардиологическому центру и Лысянской территориальной больнице.

Напомним

