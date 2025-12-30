$42.060.13
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Израиль
Европа
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Отопление

Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - Минздрав

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Украине передали автомобили скорой помощи от Казахстана в рамках гуманитарной помощи. Стоимость карет скорой превысила 9 миллионов гривен, они оснащены современным оборудованием для неотложной медицинской помощи.

Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - Минздрав

Украине в рамках гуманитарной помощи от Казахстана передали автомобили скорой помощи, оснащенные современным оборудованием. Общая стоимость карет скорой превысила 9 миллионов гривен. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.

Детали

Отмечается, что скорые оснащены полным комплектом оборудования для оказания неотложной медицинской помощи при транспортировке пациентов.

В частности, в комплектацию входят аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, дефибриллятор-монитор, капнограф, электрокардиограф, монитор артериального давления, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер и другое современное медицинское оборудование.

Общая стоимость переданных автомобилей составила 9 миллионов 780 тысяч гривен

- сообщили в ведомстве.

По информации Минздрава, автомобили переданы трем учреждениям здравоохранения Черкасской области: Тальновской многопрофильной больнице, Черкасскому областному кардиологическому центру и Лысянской территориальной больнице.

Напомним

Папа Римский Лев XIV отправил три грузовика с более чем 100 тысячами порций супов быстрого приготовления в наиболее пострадавшие от боевых действий регионы Украины. Эта гуманитарная помощь, полученная от корейского производителя, важна для населения, столкнувшегося с повреждением гражданской инфраструктуры.

Вита Зеленецкая

