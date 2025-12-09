небензя в ООН зробив цинічну заяву, чому в Україні під час атак рф страждають будинки, садочки та школи
Київ • УНН
Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що українські будинки, школи та дитячі садки страждають виключно через розміщення в житлових кварталах українського ППО. Цю заяву він зробив під час засідання ООН.
Постійний представник рф при ООН василь небензя цинічно заявив, що будинки, школи, дитячі садки в Україні, якщо і страждають, то "страждають виключно через розміщення в житлових кварталах українського ППО". Про це небензя заявив під час засідання ООН, передає УНН.
Сьогодні ми знову наслухалися брехливих тверджень про нібито цілеспрямованих ударів російських вас по українських цивільних об’єктах, хоча всі в Україні знають, що будинки, школи, дитячі садки, якщо і страждають, то страждають виключно через розміщення в житлових кварталах українського ППО
Нагадаємо
росія вночі вдарила по Україні 110 дронами, 84 з яких збито або придушено.