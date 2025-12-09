Постійний представник рф при ООН василь небензя цинічно заявив, що будинки, школи, дитячі садки в Україні, якщо і страждають, то "страждають виключно через розміщення в житлових кварталах українського ППО". Про це небензя заявив під час засідання ООН, передає УНН.

Сьогодні ми знову наслухалися брехливих тверджень про нібито цілеспрямованих ударів російських вас по українських цивільних об’єктах, хоча всі в Україні знають, що будинки, школи, дитячі садки, якщо і страждають, то страждають виключно через розміщення в житлових кварталах українського ППО - сказав небензя.

Нагадаємо

росія вночі вдарила по Україні 110 дронами, 84 з яких збито або придушено.