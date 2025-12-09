84 зі 110 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
У ніч на 9 грудня росія атакувала Україну 110 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі вдарила по Україні 110 дронами, 84 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 грудня (з 18.00 08 грудня) противник атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 70 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
