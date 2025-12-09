$42.060.13
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 13635 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 25809 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 24684 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 30219 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 29631 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32163 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 42107 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 38137 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18875 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
84 зі 110 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У ніч на 9 грудня росія атакувала Україну 110 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

84 зі 110 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 110 дронами, 84 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 грудня (з 18.00 08 грудня) противник атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 70 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

На Покровський напрямок припало до третини зі 139 боїв за добу: карта від Генштабу09.12.25, 08:35 • 654 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Донецьк