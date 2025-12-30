міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що українці, які проживають в рф, повинні брати участь у голосуванні на президентських виборах України. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, повноваження президента України Володимира Зеленського нібито завершилися у травні 2024 року.

москва вважає, що Вашингтон дотримується позиції, схожої на російську, щодо необхідності проведення виборів в Україні у зв’язку із закінченням повноважень Зеленського

глава мзс рф зазначив, що вибори в Україні мають відбутися "відповідно до чинного законодавства". На його думку, керівництво країни "має отримати мандат на укладання мирних домовленостей".

Зробити це можна лише через вибори, прозору та чесну виборчу кампанію, в якій братимуть участь усі зацікавлені політичні сили. Потрібно зрештою дати українському народу можливість знайти свою долю, включаючи ту величезну кількість його представників, які живуть у росії