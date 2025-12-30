$42.060.13
Ексклюзив
18:57 • 7460 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 12337 перегляди
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 11611 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п'ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 14989 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 17528 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 16643 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 20435 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 21586 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 21155 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37562 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що українці, які проживають у Росії, повинні брати участь у голосуванні на президентських виборах України. Він стверджує, що повноваження президента України Володимира Зеленського закінчилися у травні 2024 року.

міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що українці, які проживають в рф, повинні брати участь у голосуванні на президентських виборах України. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами Лаврова, повноваження президента України Володимира Зеленського нібито завершилися у травні 2024 року.

москва вважає, що Вашингтон дотримується позиції, схожої на російську, щодо необхідності проведення виборів в Україні у зв’язку із закінченням повноважень Зеленського

- цитує лаврова росЗМІ.

глава мзс рф зазначив, що вибори в Україні мають відбутися "відповідно до чинного законодавства". На його думку, керівництво країни "має отримати мандат на укладання мирних домовленостей".

Зробити це можна лише через вибори, прозору та чесну виборчу кампанію, в якій братимуть участь усі зацікавлені політичні сили. Потрібно зрештою дати українському народу можливість знайти свою долю, включаючи ту величезну кількість його представників, які живуть у росії

- сказав лавров.

Він також додав, що організація волевиявлення "не повинна використовуватись як привід для тимчасового припинення бойових дій з метою переозброєння ЗСУ".

Нагадаємо

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Україна атакувала державну резиденцію президента рф у Новгородській області 91 безпілотником. Він пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, незважаючи на те, що не має наміру виходити з переговорного процесу зі США.

Віта Зеленецька

