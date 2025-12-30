Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що українці, які проживають у Росії, повинні брати участь у голосуванні на президентських виборах України. Він стверджує, що повноваження президента України Володимира Зеленського закінчилися у травні 2024 року.
міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що українці, які проживають в рф, повинні брати участь у голосуванні на президентських виборах України. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
За словами Лаврова, повноваження президента України Володимира Зеленського нібито завершилися у травні 2024 року.
москва вважає, що Вашингтон дотримується позиції, схожої на російську, щодо необхідності проведення виборів в Україні у зв’язку із закінченням повноважень Зеленського
глава мзс рф зазначив, що вибори в Україні мають відбутися "відповідно до чинного законодавства". На його думку, керівництво країни "має отримати мандат на укладання мирних домовленостей".
Зробити це можна лише через вибори, прозору та чесну виборчу кампанію, в якій братимуть участь усі зацікавлені політичні сили. Потрібно зрештою дати українському народу можливість знайти свою долю, включаючи ту величезну кількість його представників, які живуть у росії
Він також додав, що організація волевиявлення "не повинна використовуватись як привід для тимчасового припинення бойових дій з метою переозброєння ЗСУ".
Нагадаємо
Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Україна атакувала державну резиденцію президента рф у Новгородській області 91 безпілотником. Він пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, незважаючи на те, що не має наміру виходити з переговорного процесу зі США.
Європі не слід розраховувати, що рф побіжить сідати з нею за стіл переговорів - лавров25.11.25, 12:59 • 3662 перегляди