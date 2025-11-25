Європі не слід розраховувати, що рф побіжить сідати з нею за стіл переговорів - лавров

$42.370.10
Ексклюзив
11:46 • 1028 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 3630 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 17116 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 16460 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 25222 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 34176 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 31367 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 27984 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46125 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 71049 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
6 поранених, влучання у житлові будинки: з'явилися кадри нічної комбінованої атаки на КиївPhotoVideo25 листопада, 02:07 • 12137 перегляди
Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 пораненихPhoto25 листопада, 02:36 • 18634 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 58353 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі08:01 • 39305 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 27033 перегляди
Публікації
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 17133 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 73254 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 101448 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 91831 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 97971 перегляди
УНН Lite
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 27265 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 61521 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 62957 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 70361 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 79696 перегляди
Європі не слід розраховувати, що рф побіжить сідати з нею за стіл переговорів - лавров

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Європа не повинна розраховувати на переговори з росією, оскільки її еліти прагнуть "стратегічної поразки" рф. Він також зазначив, що Володимир Зеленський та його оточення роблять суперечливі заяви щодо мирного плану США.

Європі не слід розраховувати, що рф побіжить сідати з нею за стіл переговорів - лавров

Європа не повинна розраховувати, що рф побіжить сідати з нею за стіл переговорів. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров в інтерв'ю YouTube каналу асоціації "Франко-російський діалог", передає УНН.

Деталі

лавров уточнив, що лінію Європи по Україні "ніхто не слухає", тому що її еліти поставили на кінець переконаність у завданні рф "стратегічної поразки".

Влада Європи до українського конфлікту тільки вдавала доброзичливість, а насправді завжди хотіла росії "шкоди і біди" 

- додав глава мзс рф.

Крім того, за його словами, Президент України Володимир Зеленський та його оточення роблять суперечливі заяви щодо мирного плану США.

То Володимир Зеленський говорить у Стамбулі, що він готовий обговорювати цей план і узгоджувати якісь прийнятні формулювання. Його представники заявляють, що це виключено 

- додав глава мзс рф.

У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"24.11.25, 16:48 • 15138 переглядiв

Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT24.11.25, 16:30 • 60897 переглядiв

Нагадаємо

Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Женева
Reuters
Bloomberg
Стамбул
Норвегія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна