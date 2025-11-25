Європі не слід розраховувати, що рф побіжить сідати з нею за стіл переговорів - лавров
Київ • УНН
Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Європа не повинна розраховувати на переговори з росією, оскільки її еліти прагнуть "стратегічної поразки" рф. Він також зазначив, що Володимир Зеленський та його оточення роблять суперечливі заяви щодо мирного плану США.
Європа не повинна розраховувати, що рф побіжить сідати з нею за стіл переговорів. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров в інтерв'ю YouTube каналу асоціації "Франко-російський діалог", передає УНН.
Деталі
лавров уточнив, що лінію Європи по Україні "ніхто не слухає", тому що її еліти поставили на кінець переконаність у завданні рф "стратегічної поразки".
Влада Європи до українського конфлікту тільки вдавала доброзичливість, а насправді завжди хотіла росії "шкоди і біди"
Крім того, за його словами, Президент України Володимир Зеленський та його оточення роблять суперечливі заяви щодо мирного плану США.
То Володимир Зеленський говорить у Стамбулі, що він готовий обговорювати цей план і узгоджувати якісь прийнятні формулювання. Його представники заявляють, що це виключено
Нагадаємо
Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".
За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.
Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.