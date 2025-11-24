У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"
Київ • УНН
Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що положення європейського мирного плану не підходять для рф. При цьому, рф ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, багато положень якого прийнятні.
кремль в курсі європейського мирного плану - його положенні рф не підходять. Про це повідомив помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для рф не підходять
Він додав, що рф ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було
Багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для рф
За словами радника глави кремля, "навколо мирного плану по Україні багато домислів, рф вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США"
Крім того, ушаков припускає, що "США найближчим часом вийдуть на контакт із рф, щоб очно обговорити деталі мирного плану, поки конкретних домовленостей немає".
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT24.11.25, 16:30 • 1142 перегляди
Нагадаємо
Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".
За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.
Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.