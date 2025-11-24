У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 1142 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 5406 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 13639 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 15753 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 12733 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12105 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 10549 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 8974 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10178 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11172 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
74%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 36836 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 26172 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 22282 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі24 листопада, 08:21 • 17401 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 16943 перегляди
Публікації
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 13649 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 15763 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 38188 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 63938 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 141401 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 22458 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 26353 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 40913 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 51398 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 53026 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
The Washington Post
Фільм

У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що положення європейського мирного плану не підходять для рф. При цьому, рф ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, багато положень якого прийнятні.

У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"

кремль в курсі європейського мирного плану - його положенні рф не підходять.  Про це повідомив помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.  

кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для рф не підходять 

- наголосив ушаков.

Він додав, що рф ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було

Багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для рф 

- додав ушаков.

За словами радника глави кремля, "навколо мирного плану по Україні багато домислів, рф вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США"

Крім того, ушаков припускає, що "США найближчим часом вийдуть на контакт із рф, щоб очно обговорити деталі мирного плану, поки конкретних домовленостей немає".

Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT24.11.25, 16:30 • 1142 перегляди

Нагадаємо

Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Женева
Reuters
Bloomberg
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна