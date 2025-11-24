В кремле заявили, что положения мирного плана ЕС "неконструктивны и для рф не подходят"

кремль в курсе европейского мирного плана - его положения рф не подходят. Об этом сообщил помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для рф не подходят - подчеркнул ушаков.

Он добавил, что рф ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было

Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для рф - добавил ушаков.

По словам советника главы кремля, "вокруг мирного плана по Украине много домыслов, рф верит только информации, полученной непосредственно от США"

Кроме того, ушаков предполагает, что "США в ближайшее время выйдут на контакт с рф, чтобы очно обсудить детали мирного плана, пока конкретных договоренностей нет".

Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT

Напомним

Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях к предложению США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список желаний кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером относительно хода переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров.

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.