В кремле заявили, что положения мирного плана ЕС "неконструктивны и для рф не подходят"
Киев • УНН
Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что положения европейского мирного плана не подходят для рф. При этом, рф ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, многие положения которого приемлемы.
Он добавил, что рф ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было
Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для рф
По словам советника главы кремля, "вокруг мирного плана по Украине много домыслов, рф верит только информации, полученной непосредственно от США"
Кроме того, ушаков предполагает, что "США в ближайшее время выйдут на контакт с рф, чтобы очно обсудить детали мирного плана, пока конкретных договоренностей нет".
Напомним
Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".
По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях к предложению США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список желаний кремля.
Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером относительно хода переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров.
Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.