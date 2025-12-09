84 из 110 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 3016 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 3998 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 15388 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 27587 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 26213 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 31059 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 30175 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32507 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43550 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39457 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.9м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД8 декабря, 21:59 • 7998 просмотра
Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробностиVideo8 декабря, 22:28 • 3724 просмотра
Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений8 декабря, 23:03 • 5376 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 6548 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32 • 11721 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 3016 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 12814 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43552 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39458 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 39535 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Япония
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 17544 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 51623 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 60641 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 70816 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 71491 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Audi Q5
Шахед-136

84 из 110 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 616 просмотра

В ночь на 9 декабря россия атаковала Украину 110 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

84 из 110 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 110 дронами, 84 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 декабря (с 18.00 08 декабря) противник атаковал 110-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 70 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

На Покровское направление пришлось до трети из 139 боев за сутки: карта от Генштаба09.12.25, 08:35 • 924 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк