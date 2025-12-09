84 из 110 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 9 декабря россия атаковала Украину 110 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
россия ночью ударила по Украине 110 дронами, 84 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 декабря (с 18.00 08 декабря) противник атаковал 110-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 70 из них - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
