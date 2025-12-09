$42.060.13
8 декабря, 19:50 • 12671 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 23943 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 23190 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 28814 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 28602 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 31548 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 40689 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 37034 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18805 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 37326 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
На Покровское направление пришлось до трети из 139 боев за сутки: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 139 боевых столкновениях за сутки, из которых почти треть пришлась на Покровское направление. Враг нанес ракетные, авиационные удары и применил дроны-камикадзе.

На Покровское направление пришлось до трети из 139 боев за сутки: карта от Генштаба

Самым горячим на фронте остается Покровское направление, где за прошедшие сутки произошло почти треть из всех 139 боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 9 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 6254 дронов-камикадзе и совершено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Куриловка Харьковской области; Рай-Александровка, Краматорск, Константиновка Донецкой области; Терноватое, Косовцево, Рождественка, Зализничное, Запорожье, Вольнянск Запорожской области.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы, два пункта управления БпЛА и четыре района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемые авиабомбы и совершил 151 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Долгенького.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодяное, Шандриголово, Колодези, Дробышево, Заречное и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Армия РФ потеряла более 900 солдат и сотни БПЛА за сутки 8 декабря - Генштаб09.12.25, 07:34 • 1132 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Краматорск
Запорожье