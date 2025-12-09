$42.060.13
8 декабря, 19:50 • 11823 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 22051 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 21761 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 27432 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 27440 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 30808 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 39456 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 36090 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18685 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 36530 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
публикации
Эксклюзивы
Армия РФ потеряла более 900 солдат и сотни БПЛА за сутки 8 декабря - Генштаб

Киев • УНН

 • 216 просмотра

За сутки 8 декабря российские войска потеряли 930 солдат и 432 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.25 ориентировочно составляют 1182610 человек.

Армия РФ потеряла более 900 солдат и сотни БПЛА за сутки 8 декабря - Генштаб

За сутки 8 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 930 солдат и 432 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1182610 (+930) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11403 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23691 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 34944 (+27)
          • РСЗО ‒ 1563 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 431 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 888 (+432)
                    • крылатые ракеты ‒ 4058 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69243 (+61)
                            • специальная техника ‒ 4019 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина