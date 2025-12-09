Армия РФ потеряла более 900 солдат и сотни БПЛА за сутки 8 декабря - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 8 декабря российские войска потеряли 930 солдат и 432 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.25 ориентировочно составляют 1182610 человек.
За сутки 8 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 930 солдат и 432 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1182610 (+930) человек ликвидировано
- танков ‒ 11403 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23691 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 34944 (+27)
- РСЗО ‒ 1563 (+1)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 431 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 888 (+432)
- крылатые ракеты ‒ 4058 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69243 (+61)
- специальная техника ‒ 4019 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.
