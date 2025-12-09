Армія рф втратила понад 900 солдатів та сотні БпЛА за добу 8 грудня - Генштаб

$42.060.13
49.000.23
ukenru
8 грудня, 19:50 • 11719 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 21801 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 21619 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 27296 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 27338 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 30736 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 39306 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 35964 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18672 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 36429 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.7м/с
90%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto8 грудня, 20:46 • 8074 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video8 грудня, 20:56 • 8840 перегляди
Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти8 грудня, 21:21 • 4988 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 грудня, 21:42 • 8944 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД03:32 • 5598 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 39307 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 35965 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 36429 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 46908 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 79206 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 15614 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 46908 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 58975 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 69169 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 69886 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

Армія рф втратила понад 900 солдатів та сотні БпЛА за добу 8 грудня - Генштаб

Київ • УНН

 • 64 перегляди

За добу 8 грудня російські війська втратили 930 солдатів та 432 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно становлять 1182610 осіб.

Армія рф втратила понад 900 солдатів та сотні БпЛА за добу 8 грудня - Генштаб

За добу 8 грудня російські війська втратили на війні з Україною 930 солдатів та 432 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1182610 (+930) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11403 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23691 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 34944 (+27)
          • РСЗВ ‒ 1563 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 431 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 888 (+432)
                    • крилаті ракети ‒ 4058 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69243 (+61)
                            • спеціальна техніка ‒ 4019 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

                              росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5794 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна