Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 14113 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 21123 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 30213 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 23355 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 18759 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 37455 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 09:41 • 21992 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18606 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 41253 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн

Київ • УНН

 • 356 перегляди

З 2022 року росія залучила громадян 128 країн до війни проти України через фейкові центри, приватні структури та дипломатичні установи. Іноземців вербують обманом, примусом або за гроші, багатьох з них вбивають або беруть у полон.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн

росія з 2022 року створила широку міжнародну мережу для вербування іноземців у війну проти України. Через фейкові рекрутингові центри, приватні структури та дипломатичні установи вона залучила людей зі 128 країн, часто використовуючи обман, тиск або фінансову вигоду. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Із 2022 року росія завербувала іноземців із 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали за допомогою своїх дипломатичних і культурних установ.

Сотні й тисячі громадян різних країн були обманом, примусом або за гроші втягнуті в агресію

- повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що москва вибудувала транснаціональну систему вербування іноземців, використовуючи обман та кримінальні схеми. 

За даними ЦПД, у війну проти України залучили громадян десятків країн - від Азії до Африки. Багатьох із них вбили або взяли в полон.

Нагадаємо

За даними МЗС України, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у російській армії в Україні, хоча фактична цифра може бути вищою. росія вербує їх різними методами, обіцяючи гроші або обманом, і більшість із них гинуть на передовій.

Віта Зеленецька

