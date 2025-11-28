росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн

росія з 2022 року створила широку міжнародну мережу для вербування іноземців у війну проти України. Через фейкові рекрутингові центри, приватні структури та дипломатичні установи вона залучила людей зі 128 країн, часто використовуючи обман, тиск або фінансову вигоду. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Із 2022 року росія завербувала іноземців із 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали за допомогою своїх дипломатичних і культурних установ.

Сотні й тисячі громадян різних країн були обманом, примусом або за гроші втягнуті в агресію - повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що москва вибудувала транснаціональну систему вербування іноземців, використовуючи обман та кримінальні схеми.

За даними ЦПД, у війну проти України залучили громадян десятків країн - від Азії до Африки. Багатьох із них вбили або взяли в полон.

Нагадаємо

За даними МЗС України, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у російській армії в Україні, хоча фактична цифра може бути вищою. росія вербує їх різними методами, обіцяючи гроші або обманом, і більшість із них гинуть на передовій.

рф вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою - WP