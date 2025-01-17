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рф вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою - WP

рф вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою - WP

Київ • УНН

 • 30843 перегляди

Росія вербує індійців до своєї армії під виглядом працевлаштування та освіти. Близько 100 громадян Індії воюють на боці РФ, 10 з них вже загинули.

Росія під виглядом працевлаштування або здобуття освіти вербує громадян Індії до своєї армії, відправляючи їх на війну проти України. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Нещодавня смерть громадянина Індії, який воював у складі російської армії в Україні, привернула увагу до практики кремля залучати іноземців до бойових дій і "створила напруженість в раніше процвітаючих відносинах між Нью-Делі та москвою", зазначає газета.

Посилаючись на заяви уряду Індії та родичів чоловіків, які опинилися у складі російської армії, WP повідомила, що російська сторона залучала їх, обіцяючи роботу чи освіту.

За даними WP, близько сотні індійських громадян беруть участь у війні на боці рф проти України. 32-річний Бініл Бабу, який загинув у січні, став десятим індійцем, чия смерть підтверджена.

росія вербує сотні єменських хуситів для війни проти України - Financial Times24.11.24, 15:25 • 28580 переглядiв

Як зазначає видання, російська влада регулярно спростовує звинувачення у своїх діях та заявляє про намір звільнити індійських громадян із російської армії.

14 січня МЗ Індії повідомило, що на війні в Україні загинув громадянин Індії, якого завербувала рф, а інший — отримав поранення та лікується у москві.

Міністерство заявило, що уряд Індії під керівництвом Нарендри Моді "рішуче зайнявся" цим питанням з російською владою та посольством Росії в Нью-Делі.

Водночас там підкреслили, що необхідно якомога швидше провести демобілізацію індійських громадян, яких завербувала росія.

Нагадаємо

У жовтні минулого року 85 громадян Індії, яких обманом змусили підписати контракт з російською армією, повернулися додому.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
the-washington-postThe Washington Post
niu-deliНью-Делі
indiiaІндія
narendra-modiНарендра Моді
ukrainaУкраїна

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