рф вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою - WP
Київ • УНН
Росія вербує індійців до своєї армії під виглядом працевлаштування та освіти. Близько 100 громадян Індії воюють на боці РФ, 10 з них вже загинули.
Росія під виглядом працевлаштування або здобуття освіти вербує громадян Індії до своєї армії, відправляючи їх на війну проти України. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.
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Нещодавня смерть громадянина Індії, який воював у складі російської армії в Україні, привернула увагу до практики кремля залучати іноземців до бойових дій і "створила напруженість в раніше процвітаючих відносинах між Нью-Делі та москвою", зазначає газета.
Посилаючись на заяви уряду Індії та родичів чоловіків, які опинилися у складі російської армії, WP повідомила, що російська сторона залучала їх, обіцяючи роботу чи освіту.
За даними WP, близько сотні індійських громадян беруть участь у війні на боці рф проти України. 32-річний Бініл Бабу, який загинув у січні, став десятим індійцем, чия смерть підтверджена.
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Як зазначає видання, російська влада регулярно спростовує звинувачення у своїх діях та заявляє про намір звільнити індійських громадян із російської армії.
14 січня МЗ Індії повідомило, що на війні в Україні загинув громадянин Індії, якого завербувала рф, а інший — отримав поранення та лікується у москві.
Міністерство заявило, що уряд Індії під керівництвом Нарендри Моді "рішуче зайнявся" цим питанням з російською владою та посольством Росії в Нью-Делі.
Водночас там підкреслили, що необхідно якомога швидше провести демобілізацію індійських громадян, яких завербувала росія.
Нагадаємо
У жовтні минулого року 85 громадян Індії, яких обманом змусили підписати контракт з російською армією, повернулися додому.