Кулеба прибуде до Індії у четвер: Нью-Делі повідомило, про що говоритимуть

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибуде в Індію 28 березня 2024 року з дводенним офіційним візитом, щоб обговорити двостороннє партнерство, співпрацю з регіональних та глобальних питань, що становлять взаємний інтерес, з індійськими посадовцями та бізнес-спільнотою.