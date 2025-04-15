16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.
Урсула фон дер Ляйєн планує обговорити з прем'єр-міністром Індії питання санкцій проти РФ. ЄС прагне посилити контроль за виконанням обмежень, оскільки російська агресія загрожує як Європі, так і Індії.
Індія розглядає можливість зниження тарифів на американські товари в ключових секторах перед візитом прем'єра Моді до США.
Росія вербує індійців до своєї армії під виглядом працевлаштування та освіти. Близько 100 громадян Індії воюють на боці РФ, 10 з них вже загинули.
Манмохан Сінгх, який був прем'єр-міністром Індії з 2004 по 2014 рік, помер у віці 92 років. Він вважається архітектором економічної лібералізації країни та сприяв її безпрецедентному економічному зростанню.
Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності під час протестів. Суд наказав заарештувати її та ще 45 осіб, включаючи колишніх міністрів, які втекли з країни.
Україна розглядає прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді як потенційного посередника у мирних переговорах з росією.
Європейські країни перенаправляють індійські артилерійські снаряди в Україну, що викликає протести росії. Індія не втручається в ці поставки, хоча вони тривають вже більше року.
Нарендра Моді здійснить візит до України, підтвердило МЗС Індії. Це перша поїздка індійського прем'єра до України після російського вторгнення та через місяць після зустрічі з путіним у москві.
Минулий місяць став найспекотнішим червнем в історії, продовживши 13-місячну смугу виняткових температур, унаслідок чого 2024 рік може стати найспекотнішим роком у світі за всю історію спостережень.
Індія зафіксувала рекордну температуру понад 50 ° C. Найбільше постраждали перенаселені мегаполіси. У державних лікарнях інформують про кількість смертей.
Індія підписала 10-річну угоду з Іраном про розвиток стратегічно важливого порту Чабахар, інвестувавши 370 мільйонів доларів, незважаючи на попередження США про ризики ведення бізнесу з Іраном, оскільки Індія вважає, що порт принесе користь усьому регіону, забезпечуючи транзитний шлях до Афганістану і Центральної Азії.
Троє громадян Індії були заарештовані і звинувачені у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило серйозний дипломатичний конфлікт між двома країнами.
Індійські опозиційні партії провели масовий мітинг "Врятуймо демократію" в Нью-Делі, критикуючи уряд прем'єр-міністра Моді за придушення опонентів і підрив демократії напередодні виборів наступного місяця.
Міністр закордонних справ України окреслив три ключові завдання для зміцнення відносин з Індією: відновлення довоєнного рівня торгівлі та співпраці, робота над новими спільними проектами та програмами, участь Індії у Формулі миру Президента Зеленського, а також робота над організацією візитів лідерів обох країн.
Міністр закордонних справ України Кулеба обговорив двосторонні відносини, регіональну ситуацію, глобальну безпеку, українську формулу миру та відновлення довоєнного рівня співпраці з Індією під час переговорів зі своїм індійським колегою в Нью-Делі.
Помер колишній сенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, який балотувався на посаду віце-президента за списком Демократичної партії разом з Альбертом Гором у 2000 році, а потім з республіканцем Джоном Маккейном у 2008 році.
Міністр закордонних справ України Кулеба відвідав Нью-Делі, щоб пожвавити відносини з Індією та приділити особливу увагу українській формулі миру, що базується на діалозі між президентами Зеленським та Моді.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію з дводенним візитом, щоб обговорити з міністром закордонних справ д-ром Джайшанкаром економічні проекти, реконструкцію та двостороннє співробітництво.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію з метою зміцнення двосторонніх зв'язків, обговорення співпраці у сфері протиповітряної оборони та вивчення ролі Індії у відновленні України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибуде в Індію 28 березня 2024 року з дводенним офіційним візитом, щоб обговорити двостороннє партнерство, співпрацю з регіональних та глобальних питань, що становлять взаємний інтерес, з індійськими посадовцями та бізнес-спільнотою.
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Індії зміцнення торговельно-економічних відносин, зокрема аграрний експорт, співпрацю в авіаційній галузі, торгівлю фармацевтичною та промисловою продукцією.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію наступного тижня, щоб заручитися підтримкою "мирного плану" України та оцінити економічні, культурні та технологічні зв'язки між двома країнами.
Німеччина веде таємні переговори з Індією про закупівлю боєприпасів для підтримки України через посередників, оскільки Індія підтримує дружні зв'язки з Росією.
Міністри закордонних справ країн G20 зустрічаються в Ріо-де-Жанейро, щоб обговорити напруженість у світі, включаючи війну росії проти України, і шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій напередодні щорічного саміту G20.
Індія шукає 26 мільярдів доларів приватних інвестицій для будівництва 11 000 МВт нових потужностей атомної енергетики до 2040 року, щоб допомогти досягти своїх цілей у сфері чистої енергії.
Індія відновила імпорт російської нафти сорту Sokol у лютому після двомісячної перерви, причому щонайменше два нафтопереробні заводи отримали поставки, згідно з даними відстеження суден та торгових джерел.
Тисячі індійських фермерів зібралися за межами Нью-Делі, щоб вимагати втручання уряду для підтримки сільського господарства, включаючи гарантовані ціни на врожай і скасування кредитів.
Державний департамент США схвалив продаж Індії 31 військового безпілотника MQ-9B SkyGuardian і супутнього обладнання на суму 4 мільярди доларів.
Індія, найбільший у світі імпортер озброєнь, намагається дистанціюватися від Росії, свого найбільшого постачальника, через занепокоєння щодо поставок комплектуючих через війну в Україні. Це може підштовхнути Москву до зближення з Китаєм, що викликає занепокоєння Індії.