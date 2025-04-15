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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1574 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27560 перегляди

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Глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні на саміті в Нью-Делі

16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.

Політика • 12 березня, 09:09 • 16900 перегляди

ЄС звернеться за допомогою до Індії для застосування санкцій проти рф - Bloomberg

Урсула фон дер Ляйєн планує обговорити з прем'єр-міністром Індії питання санкцій проти РФ. ЄС прагне посилити контроль за виконанням обмежень, оскільки російська агресія загрожує як Європі, так і Індії.

Новини Світу • 25 лютого, 22:44 • 62390 перегляди

Індія може знизити мита на американські товари перед зустріччю Моді і Трампа

Індія розглядає можливість зниження тарифів на американські товари в ключових секторах перед візитом прем'єра Моді до США.

Новини Світу • 10 лютого, 02:28 • 28730 перегляди

рф вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою - WP

Росія вербує індійців до своєї армії під виглядом працевлаштування та освіти. Близько 100 громадян Індії воюють на боці РФ, 10 з них вже загинули.

Війна • 16 січня, 22:50 • 31000 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Індії, якого вважають архітектором економіки країни, помер у віці 92 років

Манмохан Сінгх, який був прем'єр-міністром Індії з 2004 по 2014 рік, помер у віці 92 років. Він вважається архітектором економічної лібералізації країни та сприяв її безпрецедентному економічному зростанню.

Новини Світу • 27 грудня, 13:48 • 17806 перегляди

Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності під час протестів у країні

Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності під час протестів. Суд наказав заарештувати її та ще 45 осіб, включаючи колишніх міністрів, які втекли з країни.

Новини Світу • 18 жовтня, 01:23 • 18656 перегляди

Україна все більше почала розглядати Індію як посередника у відносинах із кремлем - Politico

Україна розглядає прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді як потенційного посередника у мирних переговорах з росією.

Війна • 25 вересня, 09:13 • 29499 перегляди

В Україну потрапляють боєприпаси з Індії попри протести росії – Reuters

Європейські країни перенаправляють індійські артилерійські снаряди в Україну, що викликає протести росії. Індія не втручається в ці поставки, хоча вони тривають вже більше року.

Війна • 19 вересня, 08:08 • 15796 перегляди

Прем'єр Індії Моді відвідає Україну - МЗС

Нарендра Моді здійснить візит до України, підтвердило МЗС Індії. Це перша поїздка індійського прем'єра до України після російського вторгнення та через місяць після зустрічі з путіним у москві.

Політика • 19 серпня, 06:57 • 37796 перегляди

2024 рік може стати найспекотнішим роком у світі, на тлі рекорду червня

Минулий місяць став найспекотнішим червнем в історії, продовживши 13-місячну смугу виняткових температур, унаслідок чого 2024 рік може стати найспекотнішим роком у світі за всю історію спостережень.

Новини Світу • 8 липня, 14:19 • 23095 перегляди

Екстремальна спека в Індії: понад 10 людей гинуть, коли температура досягає 50C

Індія зафіксувала рекордну температуру понад 50 ° C. Найбільше постраждали перенаселені мегаполіси. У державних лікарнях інформують про кількість смертей.

Новини Світу • 31 травня, 15:30 • 24929 перегляди

Індія закликала США “не дивитись вузько” на їхню угоду з Іраном

Індія підписала 10-річну угоду з Іраном про розвиток стратегічно важливого порту Чабахар, інвестувавши 370 мільйонів доларів, незважаючи на попередження США про ризики ведення бізнесу з Іраном, оскільки Індія вважає, що порт принесе користь усьому регіону, забезпечуючи транзитний шлях до Афганістану і Центральної Азії.

Економіка • 15 травня, 15:41 • 23202 перегляди

Громадяни Індії звинувачуються у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді

Троє громадян Індії були заарештовані і звинувачені у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило серйозний дипломатичний конфлікт між двома країнами.

Політика • 4 травня, 01:40 • 26802 перегляди

В Індії тисячі людей вийшли на мітинг на тлі старту передвиборчої кампанії опозиції та Моді

Індійські опозиційні партії провели масовий мітинг "Врятуймо демократію" в Нью-Делі, критикуючи уряд прем'єр-міністра Моді за придушення опонентів і підрив демократії напередодні виборів наступного місяця.

Новини Світу • 1 квітня, 10:00 • 23760 перегляди

Кулеба назвав три ключові завдання задля зміцнення відносин між Україною та Індією

Міністр закордонних справ України окреслив три ключові завдання для зміцнення відносин з Індією: відновлення довоєнного рівня торгівлі та співпраці, робота над новими спільними проектами та програмами, участь Індії у Формулі миру Президента Зеленського, а також робота над організацією візитів лідерів обох країн.

Економіка • 29 березня, 19:31 • 63985 перегляди

Кулеба зустрівся з головою МЗС Індії: домовилися про відновлення співпраці до рівня, що був до розв'язаної рф війни

Міністр закордонних справ України Кулеба обговорив двосторонні відносини, регіональну ситуацію, глобальну безпеку, українську формулу миру та відновлення довоєнного рівня співпраці з Індією під час переговорів зі своїм індійським колегою в Нью-Делі.

Війна • 29 березня, 10:49 • 22305 перегляди

Помер відомий американський політик Джозеф Ліберман, соратник Альберта Гора

Помер колишній сенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, який балотувався на посаду віце-президента за списком Демократичної партії разом з Альбертом Гором у 2000 році, а потім з республіканцем Джоном Маккейном у 2008 році.

Новини Світу • 28 березня, 09:47 • 25912 перегляди

Кулеба прибув у Нью-Делі: Україна та Індія пожвавлять зв'язки та зосередяться на Формулі миру

Міністр закордонних справ України Кулеба відвідав Нью-Делі, щоб пожвавити відносини з Індією та приділити особливу увагу українській формулі миру, що базується на діалозі між президентами Зеленським та Моді.

Політика • 28 березня, 08:26 • 106694 перегляди

Україна сподівається, що Індія допоможе у відбудові - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію з дводенним візитом, щоб обговорити з міністром закордонних справ д-ром Джайшанкаром економічні проекти, реконструкцію та двостороннє співробітництво.

Економіка • 27 березня, 19:27 • 26789 перегляди

Кулеба дав інтерв’ю напередодні візиту в Індію та розповів деталі дипломатичної місії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію з метою зміцнення двосторонніх зв'язків, обговорення співпраці у сфері протиповітряної оборони та вивчення ролі Індії у відновленні України.

Політика • 27 березня, 19:22 • 28204 перегляди

Кулеба прибуде до Індії у четвер: Нью-Делі повідомило, про що говоритимуть

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибуде в Індію 28 березня 2024 року з дводенним офіційним візитом, щоб обговорити двостороннє партнерство, співпрацю з регіональних та глобальних питань, що становлять взаємний інтерес, з індійськими посадовцями та бізнес-спільнотою.

Політика • 27 березня, 13:04 • 27873 перегляди

Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією - Зеленский

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Індії зміцнення торговельно-економічних відносин, зокрема аграрний експорт, співпрацю в авіаційній галузі, торгівлю фармацевтичною та промисловою продукцією.

Економіка • 20 березня, 14:33 • 21619 перегляди

Глава МЗС України наступного тижня відвідає Індію - Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію наступного тижня, щоб заручитися підтримкою "мирного плану" України та оцінити економічні, культурні та технологічні зв'язки між двома країнами.

Війна • 20 березня, 10:38 • 31911 перегляди

Німеччина намагається таємно домовитись з Індією про закупівлю снарядів для України - ЗМІ

Німеччина веде таємні переговори з Індією про закупівлю боєприпасів для підтримки України через посередників, оскільки Індія підтримує дружні зв'язки з Росією.

Війна • 26 лютого, 10:56 • 117389 перегляди

G20 на міністерській зустрічі в Бразилії обговорить війну росії проти України

Міністри закордонних справ країн G20 зустрічаються в Ріо-де-Жанейро, щоб обговорити напруженість у світі, включаючи війну росії проти України, і шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій напередодні щорічного саміту G20.

Політика • 21 лютого, 11:57 • 29946 перегляди

Індія прагне 26 мільярдів доларів приватних інвестицій в атомну енергетику

Індія шукає 26 мільярдів доларів приватних інвестицій для будівництва 11 000 МВт нових потужностей атомної енергетики до 2040 року, щоб допомогти досягти своїх цілей у сфері чистої енергії.

Економіка • 21 лютого, 02:36 • 117801 перегляди

Індія відновила закупівлю російської нафти після двомісячної перерви - Reuters

Індія відновила імпорт російської нафти сорту Sokol у лютому після двомісячної перерви, причому щонайменше два нафтопереробні заводи отримали поставки, згідно з даними відстеження суден та торгових джерел.

Економіка • 16 лютого, 10:43 • 27496 перегляди

В Індії відбуваються великі селянські протести - столиця забарикадувалася від фермерів

Тисячі індійських фермерів зібралися за межами Нью-Делі, щоб вимагати втручання уряду для підтримки сільського господарства, включаючи гарантовані ціни на врожай і скасування кредитів.

Суспільство • 15 лютого, 01:50 • 78524 перегляди

США схвалили угоду про продаж БПЛА для Індії на $4 млрд: Держдеп

Державний департамент США схвалив продаж Індії 31 військового безпілотника MQ-9B SkyGuardian і супутнього обладнання на суму 4 мільярди доларів.

Політика • 1 лютого, 22:09 • 34584 перегляди

Reuters: Індія відмовляється від російської зброї

Індія, найбільший у світі імпортер озброєнь, намагається дистанціюватися від Росії, свого найбільшого постачальника, через занепокоєння щодо поставок комплектуючих через війну в Україні. Це може підштовхнути Москву до зближення з Китаєм, що викликає занепокоєння Індії.

Новини Світу • 29 січня, 03:03 • 30849 перегляди