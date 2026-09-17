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The Guardian

Індія попередила США про наслідки нових тарифів проти покупців російської нафти

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

Індія заявила, що не відмовиться від російської нафти заради енергобезпеки. Нафтопереробники просять США пом’якшити обмеження.

Індія попередила США про наслідки нових тарифів проти покупців російської нафти

Індія застерегла США від погіршення відносин через новий законопроєкт про мита до 100% на російську нафту. У Нью-Делі заявили, що продовжуватимуть купувати сировину у різних постачальників для захисту власної енергобезпеки, а місцеві нафтопереробники вже просять уряд домогтися від Вашингтона пом'якшення обмежень. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Заява пролунала після того, як Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення економічного тиску на Росію. Документ дозволяє президенту Дональду Трампу запроваджувати мита до 100% проти Індії, Китаю та інших покупців російських енергоносіїв.

Законопроєкт уже передали Трампу на підпис.

У Нью-Делі заявили, що протягом останніх місяців пояснювали американським посадовцям можливі наслідки таких обмежень для двосторонніх відносин і світового енергетичного ринку.

Індія планує й надалі купувати енергоносії у різних постачальників залежно від ринкових умов. Країна є третім найбільшим імпортером нафти у світі та одним із головних покупців російської сировини.

Індійські нафтопереробники вже законтрактували російську нафту на вересень і жовтень. За даними Reuters, вони просять уряд домогтися від США пом'якшення обмежень або дозволу на закупівлю певних обсягів замість запровадження 100% мит.

Нагадаємо

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Палата представників США
Reuters
Нью-Делі
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки