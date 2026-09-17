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Индия предупредила США о последствиях новых тарифов против покупателей российской нефти

Киев • УНН

 • 4438 просмотра

Индия заявила, что не откажется от российской нефти ради энергетической безопасности. Нефтепереработчики просят США смягчить ограничения.

Индия предупредила США о последствиях новых тарифов против покупателей российской нефти

Индия предупредила США об ухудшении отношений из-за нового законопроекта о введении пошлин до 100% на российскую нефть. В Нью-Дели заявили, что продолжат покупать сырье у разных поставщиков для защиты собственной энергетической безопасности, а местные нефтепереработчики уже просят правительство добиться от Вашингтона смягчения ограничений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявление прозвучало после того, как Палата представителей США приняла законопроект об усилении экономического давления на Россию. Документ позволяет президенту Дональду Трампу вводить пошлины до 100% против Индии, Китая и других покупателей российских энергоносителей.

Законопроект уже передали Трампу на подпись.

В Нью-Дели заявили, что в течение последних месяцев объясняли американским должностным лицам возможные последствия таких ограничений для двусторонних отношений и мирового энергетического рынка.

Индия планирует и в дальнейшем покупать энергоносители у разных поставщиков в зависимости от рыночных условий. Страна является третьим крупнейшим импортером нефти в мире и одним из главных покупателей российского сырья.

Индийские нефтепереработчики уже законтрактовали российскую нефть на сентябрь и октябрь. По данным Reuters, они просят правительство добиться от США смягчения ограничений или разрешения на закупку определенных объемов вместо введения 100%-ных пошлин.

Напомним

Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Reuters
Нью-Дели
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты