Ціни на нафту падають через Ціни на нафту падають на тлі розрядки напруженості на Близькому Сході між США та Іраном

Київ • УНН
Світові ціни на нафту знизилися після новин про дипломатичні переговори між США та Іраном в Омані. Нафта Brent впала до 67 доларів, WTI до 63 доларів за барель, а Індія відмовилася від імпорту російської сирої нафти.
Світові котирування нафти пішли донизу після новин про початок дипломатичних переговорів між США та Іраном в Омані. Зниження ймовірності воєнного конфлікту в регіоні зменшило побоювання трейдерів щодо перебоїв у поставках, що призвело до падіння вартості палива. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ціна на нафту марки Brent знизилася до 67 доларів за барель, а West Texas Intermediate (WTI) торгується на рівні 63 доларів. Тегеран назвав зустріч у Маскаті "кроком вперед" у вирішенні ядерного питання, що ринок сприйняв як сигнал до деескалації.
Попри концентрацію американських військ у регіоні, Дональд Трамп анонсував ще один раунд перемовин уже цього тижня. Водночас Вашингтон продовжує підготовку тарифного пакета для країн, які співпрацюють з Іраном, паралельно з координацією дій з Ізраїлем.
Торговельні угоди та фактор Індії
На цінову динаміку також вплинули новини про переорієнтацію індійського ринку. За словами Трампа, Нью-Делі погодився відмовитися від імпорту російської сирої нафти в межах нової торговельної угоди.
Хоча індійська сторона офіційно наголошує на пріоритетності власної енергобезпеки, трейдери вже враховують у цінах можливе скорочення потоків із рф. Поєднання дипломатичних успіхів на Близькому Сході та зміни логістичних маршрутів в Азії створює передумови для подальшої стабілізації ринку.
