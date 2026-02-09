Ціни на нафту падають через Ціни на нафту падають на тлі розрядки напруженості на Близькому Сході між США та Іраном

Світові котирування нафти пішли донизу після новин про початок дипломатичних переговорів між США та Іраном в Омані. Зниження ймовірності воєнного конфлікту в регіоні зменшило побоювання трейдерів щодо перебоїв у поставках, що призвело до падіння вартості палива. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту марки Brent знизилася до 67 доларів за барель, а West Texas Intermediate (WTI) торгується на рівні 63 доларів. Тегеран назвав зустріч у Маскаті "кроком вперед" у вирішенні ядерного питання, що ринок сприйняв як сигнал до деескалації.

Попри концентрацію американських військ у регіоні, Дональд Трамп анонсував ще один раунд перемовин уже цього тижня. Водночас Вашингтон продовжує підготовку тарифного пакета для країн, які співпрацюють з Іраном, паралельно з координацією дій з Ізраїлем.

Торговельні угоди та фактор Індії

На цінову динаміку також вплинули новини про переорієнтацію індійського ринку. За словами Трампа, Нью-Делі погодився відмовитися від імпорту російської сирої нафти в межах нової торговельної угоди.

Хоча індійська сторона офіційно наголошує на пріоритетності власної енергобезпеки, трейдери вже враховують у цінах можливе скорочення потоків із рф. Поєднання дипломатичних успіхів на Близькому Сході та зміни логістичних маршрутів в Азії створює передумови для подальшої стабілізації ринку.

