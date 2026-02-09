$43.140.00
8 лютого, 19:59
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ціни на нафту падають через Ціни на нафту падають на тлі розрядки напруженості на Близькому Сході між США та Іраном

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Світові ціни на нафту знизилися після новин про дипломатичні переговори між США та Іраном в Омані. Нафта Brent впала до 67 доларів, WTI до 63 доларів за барель, а Індія відмовилася від імпорту російської сирої нафти.

Ціни на нафту падають через Ціни на нафту падають на тлі розрядки напруженості на Близькому Сході між США та Іраном

Світові котирування нафти пішли донизу після новин про початок дипломатичних переговорів між США та Іраном в Омані. Зниження ймовірності воєнного конфлікту в регіоні зменшило побоювання трейдерів щодо перебоїв у поставках, що призвело до падіння вартості палива. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту марки Brent знизилася до 67 доларів за барель, а West Texas Intermediate (WTI) торгується на рівні 63 доларів. Тегеран назвав зустріч у Маскаті "кроком вперед" у вирішенні ядерного питання, що ринок сприйняв як сигнал до деескалації.

Трамп дозволив вводити додаткові мита проти країн, які торгують з Іраном07.02.26, 10:01 • 4640 переглядiв

Попри концентрацію американських військ у регіоні, Дональд Трамп анонсував ще один раунд перемовин уже цього тижня. Водночас Вашингтон продовжує підготовку тарифного пакета для країн, які співпрацюють з Іраном, паралельно з координацією дій з Ізраїлем.

Торговельні угоди та фактор Індії

На цінову динаміку також вплинули новини про переорієнтацію індійського ринку. За словами Трампа, Нью-Делі погодився відмовитися від імпорту російської сирої нафти в межах нової торговельної угоди.

Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІ08.02.26, 20:41 • 20623 перегляди

Хоча індійська сторона офіційно наголошує на пріоритетності власної енергобезпеки, трейдери вже враховують у цінах можливе скорочення потоків із рф. Поєднання дипломатичних успіхів на Близькому Сході та зміни логістичних маршрутів в Азії створює передумови для подальшої стабілізації ринку.

Трамп скасував мита для Індії після припинення закупівель країною російської нафти07.02.26, 04:58 • 5614 переглядiв

Степан Гафтко

