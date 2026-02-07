Трамп дозволив вводити додаткові мита проти країн, які торгують з Іраном

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 4894 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 18322 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 33133 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 28229 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 24796 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 32202 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 14484 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 33383 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18311 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20854 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.7м/с
89%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА6 лютого, 22:31 • 14580 перегляди
137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті6 лютого, 23:36 • 6222 перегляди
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto7 лютого, 00:38 • 13172 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині04:07 • 6006 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 16252 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 3384 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 32212 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 31497 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 33385 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 43594 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Денис Шмигаль
Лавров Сергій Вікторович
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 8626 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 23498 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 26137 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 35228 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 38303 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

Трамп дозволив вводити додаткові мита проти країн, які торгують з Іраном

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє вводити мита проти країн, які торгують з Іраном. Це зроблено для захисту національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів.

Трамп дозволив вводити додаткові мита проти країн, які торгують з Іраном

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким дозволив своїй адміністрації вводити мита проти країн, які торгують з Іраном. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.

Деталі

Трамп підписав указ, яким підтвердив дію надзвичайного стану щодо Ірану та встановив процедуру введення мит для країн, що закуповують товари або послуги в Ірані, з метою захисту національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що указ запроваджує систему, яка дозволяє США накладати додаткові мита на імпорт з будь-якої країни, яка прямо чи опосередковано купує, імпортує або іншим чином набуває будь-які товари чи послуги з Ірану.

Указ уповноважує державного секретаря, міністра торгівлі та торгового представника США вживати всіх необхідних заходів, включаючи видання правил та інструкцій, для впровадження тарифної системи та пов'язаних з нею заходів.

Президент вважає Іран відповідальним за його прагнення до набуття ядерних можливостей, підтримку тероризму, розробку балістичних ракет та дестабілізацію регіону, що ставить під загрозу безпеку, союзників та інтереси США

- наголошується в повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування штрафних мит у розмірі 25% на весь імпорт з Індії, які були запроваджені через купівлю російської нафти.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Білий дім
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки
Іран
Трамп дозволив вводити додаткові мита проти країн, які торгують з Іраном | УНН