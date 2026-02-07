$43.140.00
Эксклюзив
06:00 • 4940 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 18357 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 33169 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 28260 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 24819 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 32240 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 14491 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 33408 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18311 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20855 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Трамп разрешил вводить дополнительные пошлины против стран, торгующих с Ираном

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины против стран, торгующих с Ираном. Это сделано для защиты национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил своей администрации вводить пошлины против стран, торгующих с Ираном. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

Трамп подписал указ, которым подтвердил действие чрезвычайного положения в отношении Ирана и установил процедуру введения пошлин для стран, закупающих товары или услуги в Иране, с целью защиты национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что указ вводит систему, которая позволяет США налагать дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает любые товары или услуги из Ирана.

Указ уполномочивает государственного секретаря, министра торговли и торгового представителя США принимать все необходимые меры, включая издание правил и инструкций, для внедрения тарифной системы и связанных с ней мер.

Президент считает Иран ответственным за его стремление к приобретению ядерных возможностей, поддержку терроризма, разработку баллистических ракет и дестабилизацию региона, что ставит под угрозу безопасность, союзников и интересы США

- отмечается в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене штрафных пошлин в размере 25% на весь импорт из Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти.

