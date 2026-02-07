Трамп разрешил вводить дополнительные пошлины против стран, торгующих с Ираном
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины против стран, торгующих с Ираном. Это сделано для защиты национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил своей администрации вводить пошлины против стран, торгующих с Ираном. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.
Детали
Трамп подписал указ, которым подтвердил действие чрезвычайного положения в отношении Ирана и установил процедуру введения пошлин для стран, закупающих товары или услуги в Иране, с целью защиты национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов
Отмечается, что указ вводит систему, которая позволяет США налагать дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает любые товары или услуги из Ирана.
Указ уполномочивает государственного секретаря, министра торговли и торгового представителя США принимать все необходимые меры, включая издание правил и инструкций, для внедрения тарифной системы и связанных с ней мер.
Президент считает Иран ответственным за его стремление к приобретению ядерных возможностей, поддержку терроризма, разработку баллистических ракет и дестабилизацию региона, что ставит под угрозу безопасность, союзников и интересы США
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене штрафных пошлин в размере 25% на весь импорт из Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти.