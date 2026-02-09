Цены на нефть падают из-за цен на нефть, падающих на фоне разрядки напряженности на Ближнем Востоке между США и Ираном

Мировые котировки нефти пошли вниз после новостей о начале дипломатических переговоров между США и Ираном в Омане. Снижение вероятности военного конфликта в регионе уменьшило опасения трейдеров относительно перебоев в поставках, что привело к падению стоимости топлива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на нефть марки Brent снизилась до 67 долларов за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) торгуется на уровне 63 долларов. Тегеран назвал встречу в Маскате "шагом вперед" в решении ядерного вопроса, что рынок воспринял как сигнал к деэскалации.

Несмотря на концентрацию американских войск в регионе, Дональд Трамп анонсировал еще один раунд переговоров уже на этой неделе. В то же время Вашингтон продолжает подготовку тарифного пакета для стран, сотрудничающих с Ираном, параллельно с координацией действий с Израилем.

Торговые соглашения и фактор Индии

На ценовую динамику также повлияли новости о переориентации индийского рынка. По словам Трампа, Нью-Дели согласился отказаться от импорта российской сырой нефти в рамках нового торгового соглашения.

Хотя индийская сторона официально подчеркивает приоритетность собственной энергобезопасности, трейдеры уже учитывают в ценах возможное сокращение потоков из РФ. Сочетание дипломатических успехов на Ближнем Востоке и изменения логистических маршрутов в Азии создает предпосылки для дальнейшей стабилизации рынка.

