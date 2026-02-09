$43.140.00
8 февраля, 19:59 • 9808 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 21677 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 25174 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 25618 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 26522 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 22441 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 15449 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12548 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24755 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38973 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Цены на нефть падают из-за цен на нефть, падающих на фоне разрядки напряженности на Ближнем Востоке между США и Ираном

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Мировые цены на нефть снизились после новостей о дипломатических переговорах между США и Ираном в Омане. Нефть Brent упала до 67 долларов, WTI до 63 долларов за баррель, а Индия отказалась от импорта российской сырой нефти.

Цены на нефть падают из-за цен на нефть, падающих на фоне разрядки напряженности на Ближнем Востоке между США и Ираном

Мировые котировки нефти пошли вниз после новостей о начале дипломатических переговоров между США и Ираном в Омане. Снижение вероятности военного конфликта в регионе уменьшило опасения трейдеров относительно перебоев в поставках, что привело к падению стоимости топлива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на нефть марки Brent снизилась до 67 долларов за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) торгуется на уровне 63 долларов. Тегеран назвал встречу в Маскате "шагом вперед" в решении ядерного вопроса, что рынок воспринял как сигнал к деэскалации.

Трамп разрешил вводить дополнительные пошлины против стран, торгующих с Ираном07.02.26, 10:01 • 4640 просмотров

Несмотря на концентрацию американских войск в регионе, Дональд Трамп анонсировал еще один раунд переговоров уже на этой неделе. В то же время Вашингтон продолжает подготовку тарифного пакета для стран, сотрудничающих с Ираном, параллельно с координацией действий с Израилем.

Торговые соглашения и фактор Индии

На ценовую динамику также повлияли новости о переориентации индийского рынка. По словам Трампа, Нью-Дели согласился отказаться от импорта российской сырой нефти в рамках нового торгового соглашения.

Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИ08.02.26, 20:41 • 20437 просмотров

Хотя индийская сторона официально подчеркивает приоритетность собственной энергобезопасности, трейдеры уже учитывают в ценах возможное сокращение потоков из РФ. Сочетание дипломатических успехов на Ближнем Востоке и изменения логистических маршрутов в Азии создает предпосылки для дальнейшей стабилизации рынка.

Трамп отменил пошлины для Индии после прекращения закупок страной российской нефти07.02.26, 04:58 • 5614 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Израиль
Bloomberg L.P.
Нью-Дели
Вашингтон
Мускат
Дональд Трамп
Индия
Азия
Оман
Соединённые Штаты
Иран