Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИ

Береговая охрана Индии заявила, что захватила три нефтяных танкера в Аравийском море в рамках того, что она назвала скоординированной операцией против международной сети контрабанды нефти, тогда как аналитики по отслеживанию танкеров и иранские СМИ заявили, что суда связаны с Ираном, передает УНН со ссылкой на Iran International.

Детали

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Береговая охрана Индии сообщила, что в пятницу перехватила три судна примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи после того, что она назвала "технологическим наблюдением и анализом структур данных".

"Синдикат использовал морские перевозки в международных водах для перевозки дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов на моторные танкеры, избегая уплаты пошлин перед прибрежными государствами", – сообщила береговая охрана.

Она добавила, что постоянные проверки, электронные проверки данных и допросы экипажа выявили методы сети и связи с тем, что она назвала "глобальной сетью операторов", и заявила, что суда сопровождаются в Мумбаи для дальнейших юридических действий.

В заявлении береговой охраны не упоминается Иран, право собственности на суда или какие-либо нарушения санкций.

Однако, компания по отслеживанию танкеров TankerTrackers заявила, что идентифицировала три судна как AL JAFZIA, ASPHALT STAR и STELLAR RUBY, добавив, что эти суда находятся под санкциями США. TankerTrackers сообщила, что STELLAR RUBY работает под иранским флагом.

Иранские СМИ отдельно сообщили, что три захваченных танкера связаны с Ираном и были задержаны за предполагаемую контрабанду нефти, заявив, что суда были санкционированы Соединенными Штатами в 2025 году.

Береговая охрана Индии заявила, что суда известны тем, что часто меняют свою идентификацию, и сказала, что операция доказала роль Индии как "чистого поставщика морской безопасности и хранителя международного порядка, основанного на правилах".

Вашингтон обвинил Иран в использовании так называемого теневого флота танкеров для уклонения от нефтяных санкций США.

Ни индийские власти, ни иранские чиновники публично не прокомментировали сообщения, которые связывают захваченные суда с Ираном.

Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти для заключения сделки с США - Reuters