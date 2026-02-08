$43.140.00
19:59 • 148 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 6452 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 11497 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 13741 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 16754 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 17133 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 12958 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11353 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23858 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37829 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИ

Киев • УНН

 • 2498 просмотра

Береговая охрана Индии захватила три танкера в Аравийском море по подозрению в контрабанде нефти. Аналитики и иранские СМИ связывают эти суда с Ираном и санкциями США.

Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИ

Береговая охрана Индии заявила, что захватила три нефтяных танкера в Аравийском море в рамках того, что она назвала скоординированной операцией против международной сети контрабанды нефти, тогда как аналитики по отслеживанию танкеров и иранские СМИ заявили, что суда связаны с Ираном, передает УНН со ссылкой на Iran International.

Детали

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Береговая охрана Индии сообщила, что в пятницу перехватила три судна примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи после того, что она назвала "технологическим наблюдением и анализом структур данных".

"Синдикат использовал морские перевозки в международных водах для перевозки дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов на моторные танкеры, избегая уплаты пошлин перед прибрежными государствами", – сообщила береговая охрана.

Она добавила, что постоянные проверки, электронные проверки данных и допросы экипажа выявили методы сети и связи с тем, что она назвала "глобальной сетью операторов", и заявила, что суда сопровождаются в Мумбаи для дальнейших юридических действий.

В заявлении береговой охраны не упоминается Иран, право собственности на суда или какие-либо нарушения санкций.

Однако, компания по отслеживанию танкеров TankerTrackers заявила, что идентифицировала три судна как AL JAFZIA, ASPHALT STAR и STELLAR RUBY, добавив, что эти суда находятся под санкциями США. TankerTrackers сообщила, что STELLAR RUBY работает под иранским флагом.

Иранские СМИ отдельно сообщили, что три захваченных танкера связаны с Ираном и были задержаны за предполагаемую контрабанду нефти, заявив, что суда были санкционированы Соединенными Штатами в 2025 году.

Береговая охрана Индии заявила, что суда известны тем, что часто меняют свою идентификацию, и сказала, что операция доказала роль Индии как "чистого поставщика морской безопасности и хранителя международного порядка, основанного на правилах".

Вашингтон обвинил Иран в использовании так называемого теневого флота танкеров для уклонения от нефтяных санкций США.

Ни индийские власти, ни иранские чиновники публично не прокомментировали сообщения, которые связывают захваченные суда с Ираном.

Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти для заключения сделки с США - Reuters08.02.26, 12:48 • 10984 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Социальная сеть
Индия
Соединённые Штаты
Иран