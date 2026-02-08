Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти для заключения сделки с США - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы воздерживаются от закупок российской нефти с поставкой в апреле и, вероятно, сохранят эту паузу дольше. По данным источников в отрасли, шаг связан со стремлением Нью-Дели заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и, как ожидается, дольше будут воздерживаться от таких торгов, сообщили источники в отрасли нефтепереработки и торговли. Этот шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном. В пятницу США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения, объявив о рамочном соглашении, которое они надеются заключить до марта, что предусматривает снижение тарифов и углубление экономического сотрудничества.

Хотя в заявлении сторон российская нефть не упоминалась, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене 25% тарифов на индийские товары, заявив, что Нью-Дели "обязался прямо или косвенно прекратить" импорт российской нефти. Индия о таких планах официально не объявляла.

Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и развивающейся международной динамикой является основой нашей стратегии - заявил представитель МИД Индии.

По словам издания, Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после вторжения РФ в Украину в 2022 году. В то же время потребление российской нефти Индией в декабре снизилось до минимума за два года. Источники сообщали, что страна готовится сократить импорт до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки до марта, с последующим снижением до 500-600 тыс. баррелей в сутки, по сравнению со средним показателем 1,7 млн баррелей в прошлом году. В середине 2025 года импорт превышал 2 млн баррелей в сутки.

Напомним

Индия планирует инвестировать до 100 млрд долларов во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году. Это имеет целью снизить зависимость от импорта, который сейчас покрывает 85–88% внутреннего потребления нефти.