Індія планує збільшити видобуток нафти для зниження залежності від імпорту - розвідка

13:35 • 1668 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 6010 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 9224 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 14774 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 28601 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 42685 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 37091 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30293 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 40433 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15830 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
7 лютого, 07:00 • 17312 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки
7 лютого, 07:07 • 7700 перегляди
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені
7 лютого, 07:23 • 4490 перегляди
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС
7 лютого, 07:29 • 4682 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго
7 лютого, 08:31 • 10996 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
7 лютого, 07:00 • 17323 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 40432 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 37065 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 39209 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 50321 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Вінницька область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59 • 12264 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
5 лютого, 18:35 • 26411 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
5 лютого, 15:30 • 28854 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14 • 37842 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46 • 40935 перегляди
Техніка
Опалення
Шахед-136
Х-101
БМ-27 «Ураган»

Індія планує збільшити видобуток нафти для зниження залежності від імпорту - розвідка

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Індія планує інвестувати до 100 млрд доларів у внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності до 6 млн барелів на добу до 2030 року. Це має на меті знизити залежність від імпорту, який нині покриває 85–88% внутрішнього споживання нафти.

Індія планує збільшити видобуток нафти для зниження залежності від імпорту - розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Індія планує інвестувати до 100 млрд доларів у внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності для зниження критичної залежності від імпортних постачань. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

Уряд Індії заявив про плани інвестувати до $100 млрд у внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності до 6 млн барелів на добу до 2030 року. Ініціатива має на меті зміцнити енергетичну безпеку країни та знизити залежність від імпорту, який нині покриває 85–88% внутрішнього споживання нафти

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергобаланс Індії залишається структурно неврівноваженим: за видобутку близько 0,55-0,6 млн барелів на добу (б/д) внутрішній попит перевищує 5 млн б/д, що означає забезпечення власним ресурсом менш ніж 12% потреб. За цих умов нафтова галузь країни орієнтована на модель великого переробного хаба - державні та приватні НПЗ заробляють на переробці відносно дешевої імпортної нафти з подальшим реекспортом нафтопродуктів.

Після 2023 року Індія активно закуповувала російську нафту з дисконтом, що забезпечило рекордну рентабельність переробки та підтримало високі темпи зростання ВВП – близько 7%. Стратегія нарощування внутрішньої ресурсної бази передбачає відкриття для геологорозвідки близько 1 млн км² територій, раніше обмежених для комерційних досліджень, зокрема окремих морських акваторій і прикордонних районів

 - додали в СЗРУ.

Також планується розвиток глибоководного шельфу, насамперед у басейні Крішна-Годаварі та поблизу Андаманських островів, що потребує буріння на глибинах понад 1 000–1 500 м і пов’язане з високими технологічними ризиками. Окремий напрям - освоєння сланцевих і щільних покладів у частково вивчених басейнах, зокрема у штаті Раджастхан.

Західні експерти зазначають, що навіть у разі успіху цих програм внутрішній видобуток не зможе суттєво замінити імпорт і виконуватиме радше функцію обмеженої "подушки безпеки". Вища собівартість індійської нафти, тривалий цикл освоєння родовищ (7-12 років) та швидке зростання попиту означають, що в найближчі 5-7 років країна залишатиметься критично залежною від імпортних постачань

 - резюмували в СЗРУ.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування штрафних мит у розмірі 25% на весь імпорт з Індії, які були запроваджені через купівлю російської нафти.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Служба зовнішньої розвідки України
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки