Індія планує збільшити видобуток нафти для зниження залежності від імпорту - розвідка

Індія планує інвестувати до 100 млрд доларів у внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності для зниження критичної залежності від імпортних постачань. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

Уряд Індії заявив про плани інвестувати до $100 млрд у внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності до 6 млн барелів на добу до 2030 року. Ініціатива має на меті зміцнити енергетичну безпеку країни та знизити залежність від імпорту, який нині покриває 85–88% внутрішнього споживання нафти - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергобаланс Індії залишається структурно неврівноваженим: за видобутку близько 0,55-0,6 млн барелів на добу (б/д) внутрішній попит перевищує 5 млн б/д, що означає забезпечення власним ресурсом менш ніж 12% потреб. За цих умов нафтова галузь країни орієнтована на модель великого переробного хаба - державні та приватні НПЗ заробляють на переробці відносно дешевої імпортної нафти з подальшим реекспортом нафтопродуктів.

Після 2023 року Індія активно закуповувала російську нафту з дисконтом, що забезпечило рекордну рентабельність переробки та підтримало високі темпи зростання ВВП – близько 7%. Стратегія нарощування внутрішньої ресурсної бази передбачає відкриття для геологорозвідки близько 1 млн км² територій, раніше обмежених для комерційних досліджень, зокрема окремих морських акваторій і прикордонних районів - додали в СЗРУ.

Також планується розвиток глибоководного шельфу, насамперед у басейні Крішна-Годаварі та поблизу Андаманських островів, що потребує буріння на глибинах понад 1 000–1 500 м і пов’язане з високими технологічними ризиками. Окремий напрям - освоєння сланцевих і щільних покладів у частково вивчених басейнах, зокрема у штаті Раджастхан.

Західні експерти зазначають, що навіть у разі успіху цих програм внутрішній видобуток не зможе суттєво замінити імпорт і виконуватиме радше функцію обмеженої "подушки безпеки". Вища собівартість індійської нафти, тривалий цикл освоєння родовищ (7-12 років) та швидке зростання попиту означають, що в найближчі 5-7 років країна залишатиметься критично залежною від імпортних постачань - резюмували в СЗРУ.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування штрафних мит у розмірі 25% на весь імпорт з Індії, які були запроваджені через купівлю російської нафти.