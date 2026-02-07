Индия планирует увеличить добычу нефти для снижения зависимости от импорта - разведка

Индия планирует инвестировать до 100 млрд долларов во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году. Это должно снизить зависимость от импорта, который сейчас покрывает 85–88% внутреннего потребления нефти.