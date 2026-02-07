$43.140.00
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
10:29 • 6014 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
10:00 • 9226 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 14774 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 28604 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 42687 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 37093 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30294 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 40436 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15830 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Индия планирует увеличить добычу нефти для снижения зависимости от импорта - разведка

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Индия планирует инвестировать до 100 млрд долларов во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году. Это должно снизить зависимость от импорта, который сейчас покрывает 85–88% внутреннего потребления нефти.

Индия планирует увеличить добычу нефти для снижения зависимости от импорта - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

Индия планирует инвестировать до 100 млрд долларов во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности для снижения критической зависимости от импортных поставок. Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает УНН.

Детали

Правительство Индии заявило о планах инвестировать до $100 млрд во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году. Инициатива имеет целью укрепить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от импорта, который сейчас покрывает 85–88% внутреннего потребления нефти

- говорится в сообщении.

Отмечается, что энергобаланс Индии остается структурно неуравновешенным: при добыче около 0,55-0,6 млн баррелей в сутки (б/с) внутренний спрос превышает 5 млн б/с, что означает обеспечение собственным ресурсом менее 12% потребностей. В этих условиях нефтяная отрасль страны ориентирована на модель крупного перерабатывающего хаба - государственные и частные НПЗ зарабатывают на переработке относительно дешевой импортной нефти с последующим реэкспортом нефтепродуктов.

После 2023 года Индия активно закупала российскую нефть с дисконтом, что обеспечило рекордную рентабельность переработки и поддержало высокие темпы роста ВВП – около 7%. Стратегия наращивания внутренней ресурсной базы предусматривает открытие для геологоразведки около 1 млн км² территорий, ранее ограниченных для коммерческих исследований, в частности отдельных морских акваторий и приграничных районов

 - добавили в СВРУ.

Также планируется развитие глубоководного шельфа, прежде всего в бассейне Кришна-Годавари и вблизи Андаманских островов, что требует бурения на глубинах более 1 000–1 500 м и связано с высокими технологическими рисками. Отдельное направление - освоение сланцевых и плотных залежей в частично изученных бассейнах, в частности в штате Раджастхан.

Западные эксперты отмечают, что даже в случае успеха этих программ внутренняя добыча не сможет существенно заменить импорт и будет выполнять скорее функцию ограниченной "подушки безопасности". Более высокая себестоимость индийской нефти, длительный цикл освоения месторождений (7-12 лет) и быстрый рост спроса означают, что в ближайшие 5-7 лет страна будет оставаться критически зависимой от импортных поставок

 - резюмировали в СВРУ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене штрафных пошлин в размере 25% на весь импорт из Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти.

Павел Башинский

