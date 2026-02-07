Индия планирует увеличить добычу нефти для снижения зависимости от импорта - разведка
Киев • УНН
Индия планирует инвестировать до 100 млрд долларов во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году. Это должно снизить зависимость от импорта, который сейчас покрывает 85–88% внутреннего потребления нефти.
Детали
Правительство Индии заявило о планах инвестировать до $100 млрд во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году. Инициатива имеет целью укрепить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от импорта, который сейчас покрывает 85–88% внутреннего потребления нефти
Отмечается, что энергобаланс Индии остается структурно неуравновешенным: при добыче около 0,55-0,6 млн баррелей в сутки (б/с) внутренний спрос превышает 5 млн б/с, что означает обеспечение собственным ресурсом менее 12% потребностей. В этих условиях нефтяная отрасль страны ориентирована на модель крупного перерабатывающего хаба - государственные и частные НПЗ зарабатывают на переработке относительно дешевой импортной нефти с последующим реэкспортом нефтепродуктов.
После 2023 года Индия активно закупала российскую нефть с дисконтом, что обеспечило рекордную рентабельность переработки и поддержало высокие темпы роста ВВП – около 7%. Стратегия наращивания внутренней ресурсной базы предусматривает открытие для геологоразведки около 1 млн км² территорий, ранее ограниченных для коммерческих исследований, в частности отдельных морских акваторий и приграничных районов
Также планируется развитие глубоководного шельфа, прежде всего в бассейне Кришна-Годавари и вблизи Андаманских островов, что требует бурения на глубинах более 1 000–1 500 м и связано с высокими технологическими рисками. Отдельное направление - освоение сланцевых и плотных залежей в частично изученных бассейнах, в частности в штате Раджастхан.
Западные эксперты отмечают, что даже в случае успеха этих программ внутренняя добыча не сможет существенно заменить импорт и будет выполнять скорее функцию ограниченной "подушки безопасности". Более высокая себестоимость индийской нефти, длительный цикл освоения месторождений (7-12 лет) и быстрый рост спроса означают, что в ближайшие 5-7 лет страна будет оставаться критически зависимой от импортных поставок
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене штрафных пошлин в размере 25% на весь импорт из Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти.