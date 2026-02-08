Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters
Київ • УНН
Індійські нафтопереробні заводи утримуються від закупівель російської нафти з поставкою у квітні та, ймовірно, збережуть цю паузу довше. За даними джерел у галузі, крок пов’язаний із прагненням Нью-Делі укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з поставкою у квітні та, як очікується, довше утримуватимуться від таких торгів, повідомили джерела в галузі нафтопереробки та торгівлі. Цей крок може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном. У п'ятницю США та Індія наблизилися до укладення торговельної угоди , оголосивши про рамкову угоду, яку вони сподіваються укласти до березня, що передбачає зниження тарифів та поглиблення економічної співпраці.
Хоча в заяві сторін російська нафта не згадувалася, президент США Дональд Трамп повідомив про скасування 25% тарифів на індійські товари, заявивши, що Нью-Делі "зобов’язався прямо чи опосередковано припинити" імпорт російської нафти. Індія про такі плани офіційно не оголошувала.
Диверсифікація наших джерел енергії відповідно до об’єктивних ринкових умов та міжнародної динаміки, що розвивається, є основою нашої стратегії
За словами видання, Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти зі знижкою після вторгнення рф в Україну у 2022 році. Водночас споживання російської нафти Індією у грудні знизилося до мінімуму за два роки. Джерела повідомляли, що країна готується скоротити імпорт до рівня нижче 1 млн барелів на добу до березня, з подальшим зниженням до 500-600 тис. барелів на добу, порівняно із середнім показником 1,7 млн барелів торік. У середині 2025 року імпорт перевищував 2 млн барелів на добу.
Нагадаємо
Індія планує інвестувати до 100 млрд доларів у внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності до 6 млн барелів на добу до 2030 року. Це має на меті знизити залежність від імпорту, який нині покриває 85–88% внутрішнього споживання нафти.