Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters

Ексклюзив
10:00 • 972 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
7 лютого, 20:45 • 17743 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 31963 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 30733 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 36093 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 29713 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 27626 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38295 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49118 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45548 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
російський дрон атакував Чугуїв: пошкоджено будинки, поранено людинуPhoto8 лютого, 00:54 • 6268 перегляди
"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанцівPhoto8 лютого, 02:48 • 4896 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС8 лютого, 03:22 • 13826 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP8 лютого, 04:30 • 21893 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 10400 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 10430 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 36502 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 57182 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 51167 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 52535 перегляди
Музикант
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джефф Безос
Марк Карні
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Іран
Оман
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 19144 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 33241 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 35142 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 43918 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 46855 перегляди
Техніка
Дипломатка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136

Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Індійські нафтопереробні заводи призупинили закупівлі російської нафти з поставкою у квітні. Цей крок пов'язаний з прагненням Нью-Делі укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters

Індійські нафтопереробні заводи утримуються від закупівель російської нафти з поставкою у квітні та, ймовірно, збережуть цю паузу довше. За даними джерел у галузі, крок пов’язаний із прагненням Нью-Делі укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з поставкою у квітні та, як очікується, довше утримуватимуться від таких торгів, повідомили джерела в галузі нафтопереробки та торгівлі. Цей крок може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном. У п'ятницю США та Індія наблизилися до укладення торговельної угоди , оголосивши про рамкову угоду, яку вони сподіваються укласти до березня, що передбачає зниження тарифів та поглиблення економічної співпраці.

Хоча в заяві сторін російська нафта не згадувалася, президент США Дональд Трамп повідомив про скасування 25% тарифів на індійські товари, заявивши, що Нью-Делі "зобов’язався прямо чи опосередковано припинити" імпорт російської нафти. Індія про такі плани офіційно не оголошувала.

Диверсифікація наших джерел енергії відповідно до об’єктивних ринкових умов та міжнародної динаміки, що розвивається, є основою нашої стратегії

- заявив речник МЗС Індії.

За словами видання, Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти зі знижкою після вторгнення рф в Україну у 2022 році. Водночас споживання російської нафти Індією у грудні знизилося до мінімуму за два роки. Джерела повідомляли, що країна готується скоротити імпорт до рівня нижче 1 млн барелів на добу до березня, з подальшим зниженням до 500-600 тис. барелів на добу, порівняно із середнім показником 1,7 млн барелів торік. У середині 2025 року імпорт перевищував 2 млн барелів на добу.

Нагадаємо

Індія планує інвестувати до 100 млрд доларів у внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності до 6 млн барелів на добу до 2030 року. Це має на меті знизити залежність від імпорту, який нині покриває 85–88% внутрішнього споживання нафти.

Алла Кіосак

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки