Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Берегова охорона Індії захопила три танкери в Аравійському морі за підозрою в контрабанді нафти. Аналітики та іранські ЗМІ пов'язують ці судна з Іраном та санкціями США.

Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІ

Берегова охорона Індії заявила, що захопила три нафтові танкери в Аравійському морі в рамках того, що вона назвала скоординованою операцією проти міжнародної мережі контрабанди нафти, тоді як аналітики з відстеження танкерів та іранські ЗМІ заявили, що судна пов'язані з Іраном, передає УНН із посиланням на Iran International.

Деталі

У заяві, опублікованій у соціальних мережах, Берегова охорона Індії повідомила, що в п'ятницю перехопила три судна приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї після того, що вона назвала "технологічним спостереженням та аналізом структур даних".

"Синдикат використовував морські перевезення в міжнародних водах для перевезення дешевої нафти з охоплених конфліктами регіонів на моторні танкери, уникаючи сплати мита перед прибережними державами", – повідомила берегова охорона.

Вона додала, що постійні перевірки, електронні перевірки даних та допити екіпажу виявили методи мережі та зв'язки з тим, що вона назвала "глобальною мережею операторів", і заявила, що судна супроводжуються до Мумбаї для подальших юридичних дій.

У заяві берегової охорони не згадується Іран, право власності на судна чи будь-які порушення санкцій.

Однак, компанія з відстеження танкерів TankerTrackers заявила, що ідентифікувала три судна як AL JAFZIA, ASPHALT STAR та STELLAR RUBY, додавши, що ці судна перебувають під санкціями США. TankerTrackers повідомила, що STELLAR RUBY працює під іранським прапором.

Іранські ЗМІ окремо повідомили, що три захоплені танкери пов'язані з Іраном і були затримані за ймовірну контрабанду нафти, заявивши, що судна були санкціоновані Сполученими Штатами у 2025 році.

Берегова охорона Індії заявила, що судна відомі тим, що часто змінюють свою ідентифікацію, і сказала, що операція довела роль Індії як "чистого постачальника морської безпеки та охоронця міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Вашингтон звинуватив Іран у використанні так званого тіньового флоту танкерів для ухилення від нафтових санкцій США.

Ні індійська влада, ні іранські чиновники публічно не прокоментували повідомлення, які пов'язують захоплені судна з Іраном.

Антоніна Туманова

