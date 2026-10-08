Індія скоротила закупівлі російської нафти через зростання цін і конкуренцію з Китаєм - Bloomberg

$44.860.0850.160.48
ukenru
09:00 • 11451 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами - про що і коли говоритимуть
08:41 • 9302 перегляди
Південна Корея заявила про відкликання посла з України на тлі ситуації з полоненими КНДР
07:59 • 10829 перегляди
Графіків побільшало, через ворожі атаки перебої зі світлом у чотирьох областях
Ексклюзив
07:36 • 25092 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
8 жовтня, 00:49 • 37575 перегляди
Трамп перед виборами роздає американцям $2,35 млрд - Reuters
7 жовтня, 22:14 • 39822 перегляди
російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людиниPhoto
7 жовтня, 19:38 • 33897 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
7 жовтня, 18:52 • 31130 перегляди
Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті
7 жовтня, 17:59 • 53349 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto
7 жовтня, 17:45 • 23969 перегляди
“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.7м/с
40%
747мм
Популярнi новини
Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина8 жовтня, 01:20 • 20849 перегляди
"З гордістю поховала": лавров звинуватив Європу у зриві домовленостей росії та США в Анкориджі8 жовтня, 01:51 • 18075 перегляди
У російському сасово горить будівля із заводом "Саста" та дата-центром "Яндексу"Video8 жовтня, 02:24 • 17365 перегляди
Україна увійшла до четвірки найменш мирних країн світу - Рейтинг Глобального індексу мируPhoto8 жовтня, 04:15 • 7884 перегляди
США та рф ведуть переговори про можливе відновлення "Північних потоків" - Reuters07:29 • 14814 перегляди
Публікації
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
07:36 • 25085 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 53345 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 50243 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
Ексклюзив
7 жовтня, 15:25 • 47336 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?7 жовтня, 13:42 • 48176 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Вадим Філашкін
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
У Києві з'явилася зірка Ярослави Магучіх - де її можна побачитиVideo7 жовтня, 20:37 • 28095 перегляди
Трамп вручить Маску найвищу наукову відзнаку США7 жовтня, 19:53 • 27145 перегляди
Ставка на розкіш та скорочення витрат - Porsche перебудує бізнес, готуючись до епохи зниження продажів7 жовтня, 16:56 • 26654 перегляди
Папа Лев на зустрічі з єпископами у Ватикані, ймовірно, обговорить повторні шлюби і католиків-геїв7 жовтня, 15:43 • 26734 перегляди
Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину7 жовтня, 14:51 • 26511 перегляди
Актуальне
Brent
Опалення
Audi Q5
Tesla Model Y
The Guardian

Індія скоротила закупівлі російської нафти через зростання цін і конкуренцію з Китаєм - Bloomberg

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Індійські НПЗ зменшили закупівлі російської нафти через подорожчання Urals і конкуренцію з Китаєм. Постачання з Близького Сходу зросли.

Індія скоротила закупівлі російської нафти через зростання цін і конкуренцію з Китаєм - Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі російської нафти з постачанням у листопаді, на тлі того, як зростаюча конкуренція з боку Китаю призводить до зростання цін у той час, коли покупці можуть використовувати альтернативні постачання з Близького Сходу. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами джерел, знайомих із ситуацією, скорочення закупівель обумовлено різким зростанням цін на флагманську російську нафту марки Urals, що завантажується в Балтійському регіоні, яка є основною сировиною для індійських нафтопереробних заводів. Економічні чинники переважили тиск Вашингтона на Нью-Делі з метою скорочення закупівлі у росії, найбільшого постачальника нафти в країні, пише видання.

Російська нафта пропонується з премією понад 10 доларів за барель у порівнянні з нафтою марки Brent, повідомили джерела. Раніше ця нафта, що продавалася зі значними знижками, тепер продається майже за ціною, порівнянною з близькосхідними сортами, що спонукає індійські нафтопереробні заводи знову повертатися до постачальників з Перської затоки, повідомили джерела. Частина цих партій також пропонується незалежним китайським нафтопереробним заводам.

Нафтопереробні заводи у третій за величиною країні-імпортері нафти у світі вже скорочували закупівлі російської нафти після того, як ухвалений у США масштабний закон про санкції підвищив загрозу карних мит.

За даними Kpler, частка москви в імпорті нафти до Індії у вересні впала приблизно до 35% із 56% у липні. За даними відстеження танкерів, зібраних Bloomberg, за чотири тижні до 4 жовтня обсяг поставок в середньому становив лише 310 000 барелів на день, що є найнижчим показником з березня 2022 року.

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти, при цьому багато вантажів отримують кінцевий пункт призначення лише після того, як вони перебувають у процесі транспортування.

"За останні кілька місяців імпорт російської нафти в Китай збільшився, що посилило конкуренцію за барель, який в іншому випадку був би доступний індійським нафтопереробним заводам, - сказав Суміт Рітолія, старший менеджер з моделювання в Kpler. - Це частково збіглося зі скороченням доступу Китаю до іранської нафти".

За словами джерел, Нью-Делі не просив нафтопереробні заводи скоротити імпорт із росії у відповідь на ризики, пов'язані з митними тарифами США. Міністерство нафти Індії не одразу відповіло на запит про коментар.

Тим часом, обсяги поставок з Близького Сходу зросли, на тлі того, як все більше танкерів проходять через Ормузьку протоку, попри ризики, що зберігаються, пов'язані з іранськими атаками на судна, які почастішали. За словами генерального директора Shell Plc Ваеля Савана, обсяги відновилися приблизно до 80% довоєнного рівня. Крім того, нафта з країн Перської затоки виграє від коротших рейсів і нижчих транспортних витрат, що підвищує її привабливість для індійських покупців в умовах зростання ставок фрахту танкерів.

Поряд із Китаєм, Індія стала важливим ринком збуту російської нафти після того, як західні санкції перенаправили експорт із Європи після вторгнення рф до України у 2022 році. Перехід Індії до близькосхідної нафти може посилити конкуренцію за нафту із країн Перської затоки, на тлі того, як азійські нафтопереробні заводи забезпечують постачання на останні місяці року.

"Індія, безумовно, диверсифікує свої джерела нафти, збільшуючи постачання з Близького Сходу та Америки", - сказав Рітолія.

рф в експорті нафти пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, але є нюанс - Bloomberg29.09.26, 16:36 • 4801 перегляд

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Brent
Bloomberg
Нью-Делі
Вашингтон
Індія
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран