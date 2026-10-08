Індія скоротила закупівлі російської нафти через зростання цін і конкуренцію з Китаєм - Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі російської нафти з постачанням у листопаді, на тлі того, як зростаюча конкуренція з боку Китаю призводить до зростання цін у той час, коли покупці можуть використовувати альтернативні постачання з Близького Сходу. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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За словами джерел, знайомих із ситуацією, скорочення закупівель обумовлено різким зростанням цін на флагманську російську нафту марки Urals, що завантажується в Балтійському регіоні, яка є основною сировиною для індійських нафтопереробних заводів. Економічні чинники переважили тиск Вашингтона на Нью-Делі з метою скорочення закупівлі у росії, найбільшого постачальника нафти в країні, пише видання.

Російська нафта пропонується з премією понад 10 доларів за барель у порівнянні з нафтою марки Brent, повідомили джерела. Раніше ця нафта, що продавалася зі значними знижками, тепер продається майже за ціною, порівнянною з близькосхідними сортами, що спонукає індійські нафтопереробні заводи знову повертатися до постачальників з Перської затоки, повідомили джерела. Частина цих партій також пропонується незалежним китайським нафтопереробним заводам.

Нафтопереробні заводи у третій за величиною країні-імпортері нафти у світі вже скорочували закупівлі російської нафти після того, як ухвалений у США масштабний закон про санкції підвищив загрозу карних мит.

За даними Kpler, частка москви в імпорті нафти до Індії у вересні впала приблизно до 35% із 56% у липні. За даними відстеження танкерів, зібраних Bloomberg, за чотири тижні до 4 жовтня обсяг поставок в середньому становив лише 310 000 барелів на день, що є найнижчим показником з березня 2022 року.

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти, при цьому багато вантажів отримують кінцевий пункт призначення лише після того, як вони перебувають у процесі транспортування.

"За останні кілька місяців імпорт російської нафти в Китай збільшився, що посилило конкуренцію за барель, який в іншому випадку був би доступний індійським нафтопереробним заводам, - сказав Суміт Рітолія, старший менеджер з моделювання в Kpler. - Це частково збіглося зі скороченням доступу Китаю до іранської нафти".

За словами джерел, Нью-Делі не просив нафтопереробні заводи скоротити імпорт із росії у відповідь на ризики, пов'язані з митними тарифами США. Міністерство нафти Індії не одразу відповіло на запит про коментар.

Тим часом, обсяги поставок з Близького Сходу зросли, на тлі того, як все більше танкерів проходять через Ормузьку протоку, попри ризики, що зберігаються, пов'язані з іранськими атаками на судна, які почастішали. За словами генерального директора Shell Plc Ваеля Савана, обсяги відновилися приблизно до 80% довоєнного рівня. Крім того, нафта з країн Перської затоки виграє від коротших рейсів і нижчих транспортних витрат, що підвищує її привабливість для індійських покупців в умовах зростання ставок фрахту танкерів.

Поряд із Китаєм, Індія стала важливим ринком збуту російської нафти після того, як західні санкції перенаправили експорт із Європи після вторгнення рф до України у 2022 році. Перехід Індії до близькосхідної нафти може посилити конкуренцію за нафту із країн Перської затоки, на тлі того, як азійські нафтопереробні заводи забезпечують постачання на останні місяці року.

"Індія, безумовно, диверсифікує свої джерела нафти, збільшуючи постачання з Близького Сходу та Америки", - сказав Рітолія.

рф в експорті нафти пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, але є нюанс - Bloomberg