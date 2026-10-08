Индия сократила закупки российской нефти из-за роста цен и конкуренции с Китаем - Bloomberg

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки российской нефти с поставкой в ноябре на фоне того, как растущая конкуренция со стороны Китая приводит к росту цен в то время, когда покупатели могут использовать альтернативные поставки с Ближнего Востока. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам источников, знакомых с ситуацией, сокращение закупок обусловлено резким ростом цен на флагманскую российскую нефть марки Urals, загружаемую в Балтийском регионе, которая является основным сырьем для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Экономические факторы перевесили давление Вашингтона на Нью-Дели с целью сократить закупки у россии, крупнейшего поставщика нефти в страну, пишет издание.

Российская нефть предлагается с премией более 10 долларов за баррель по сравнению с нефтью марки Brent, сообщили источники. Ранее эта нефть, продававшаяся со значительными скидками, теперь продается почти по цене, сопоставимой с ближневосточными сортами, что побуждает индийские нефтеперерабатывающие заводы вновь возвращаться к поставщикам из Персидского залива, сообщили источники. Часть этих партий также предлагается независимым китайским нефтеперерабатывающим заводам.

Нефтеперерабатывающие заводы в третьей по величине стране — импортере нефти в мире — уже сокращали закупки российской нефти после того, как принятый в США масштабный закон о санкциях повысил угрозу штрафных пошлин.

По данным Kpler, доля москвы в импорте нефти в Индию в сентябре упала примерно до 35% с 56% в июле. Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели до 4 октября объем поставок в среднем составлял лишь 310 000 баррелей в день, что является самым низким показателем с марта 2022 года.

Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти, при этом многие грузы получают конечный пункт назначения лишь после того, как находятся в процессе транспортировки.

"За последние несколько месяцев импорт российской нефти в Китай увеличился, что усилило конкуренцию за баррель, который в противном случае был бы доступен индийским нефтеперерабатывающим заводам, — сказал Сумит Ритолия, старший менеджер по моделированию в Kpler. — Это частично совпало с сокращением доступа Китая к иранской нефти".

По словам источников, Нью-Дели не просил нефтеперерабатывающие заводы сократить импорт из России в ответ на риски, связанные с таможенными тарифами США. Министерство нефти Индии не сразу ответило на запрос о комментарии.

Тем временем объемы поставок с Ближнего Востока выросли на фоне того, как все больше танкеров проходит через Ормузский пролив, несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с участившимися иранскими атаками на суда. По словам генерального директора Shell Plc Ваэля Савана, объемы восстановились примерно до 80% довоенного уровня. Кроме того, нефть из стран Персидского залива выигрывает благодаря более коротким маршрутам и меньшим транспортным расходам, что повышает ее привлекательность для индийских покупателей в условиях роста ставок фрахта танкеров.

Наряду с Китаем, Индия стала важным рынком сбыта российской нефти после того, как западные санкции перенаправили экспорт из Европы после вторжения россии в Украину в 2022 году. Переход Индии на ближневосточную нефть может усилить конкуренцию за нефть из стран Персидского залива на фоне того, как азиатские нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают поставки на последние месяцы года.

"Индия, безусловно, диверсифицирует свои источники нефти, увеличивая поставки с Ближнего Востока и из Америки", — сказал Ритолия.

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