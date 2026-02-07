Затримано організаторів теракту в Ісламабаді, де загинуло понад 30 людей: Пакистан заявляє про іноземний слід

$43.140.00
13:35 • 9224 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 14888 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 15308 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 20270 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 33160 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 45500 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 40221 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31171 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 44931 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16177 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
382 з 408 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Калібри": деталі від ПС ЗСУPhoto7 лютого, 09:17 • 6410 перегляди
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів7 лютого, 09:54 • 7286 перегляди
Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютогоVideo7 лютого, 10:07 • 6324 перегляди
Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила7 лютого, 10:53 • 4056 перегляди
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"7 лютого, 11:57 • 5974 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 23752 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 44938 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 40580 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 42660 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 54725 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Музикант
Антоніо Таяні
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Рівненська область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 14146 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 28279 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 30614 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 39569 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 42649 перегляди
Затримано організаторів теракту в Ісламабаді, де загинуло понад 30 людей: Пакистан заявляє про іноземний слід

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Пакистанські сили безпеки затримали чотирьох підозрюваних у теракті в мечеті Ісламабада, що забрав життя 31 людини. Серед затриманих – імовірний організатор, громадянин Афганістану, пов'язаний з ІДІЛ.

Затримано організаторів теракту в Ісламабаді, де загинуло понад 30 людей: Пакистан заявляє про іноземний слід

Пакистанські сили безпеки затримали чотирьох підозрюваних у причетності до кривавого теракту в шиїтській мечеті, що забрав життя 31 людини. Серед заарештованих – імовірний організатор атаки, якого влада ідентифікувала як громадянина Афганістану, пов'язаного з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася у п'ятницю на околиці столиці: терорист-смертник відкрив вогонь по охоронцях біля головної брами, після чого підірвав вибухівку біля входу до внутрішньої зали мечеті. Відповідальність за напад взяло на себе регіональне відділення ІДІЛ, заявивши, що розглядає шиїтів як законні цілі. Вибух став найсмертоноснішим терактом в Ісламабаді з 2008 року, залишивши пораненнями 169 осіб.

Пакистанські сили безпеки запобігли нападам екстремістів у провінції Белуджистан: ліквідовано майже 70 бойовиків31.01.26, 15:49 • 4115 переглядiв

Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві повідомив, що затриманий організатор пройшов навчання на території Афганістану. Посадовець також висунув звинувачення щодо фінансової підтримки нападу з боку Індії, проте наразі не надав прямих доказів на підтвердження цієї заяви. Нью-Делі та Кабул поки утримуються від офіційних коментарів щодо цих звинувачень.

Заклики до міжнародної спільноти та безпекові заходи

Накві наголосив, що кілька бойових груп використовують афганську територію як плацдарм для атак на Пакистан. Він закликав міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію, попереджаючи, що регіональна нестабільність може поширитися на сусідні країни.

Міністр визнав наявність прогалин у безпеці, проте зазначив, що на кожен успішний теракт припадають десятки тих, яким правоохоронцям вдається запобігти.

Наразі в країні тривають рейди для виявлення інших членів терористичного осередку. Влада обіцяє посилити охорону релігійних об'єктів та прискорити розслідування, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності згідно з антитерористичним законодавством.

У Пакистані смертник підірвався у шиїтській мечеті: загинула щонайменше 31 людина – ЗМІ06.02.26, 17:10 • 3394 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Обшук
Ассошіейтед Прес
Нью-Делі
Ісламабад
Кабул
Афганістан
Індія
Пакистан