Затримано організаторів теракту в Ісламабаді, де загинуло понад 30 людей: Пакистан заявляє про іноземний слід
Пакистанські сили безпеки затримали чотирьох підозрюваних у теракті в мечеті Ісламабада, що забрав життя 31 людини. Серед затриманих – імовірний організатор, громадянин Афганістану, пов'язаний з ІДІЛ.
Пакистанські сили безпеки затримали чотирьох підозрюваних у причетності до кривавого теракту в шиїтській мечеті, що забрав життя 31 людини. Серед заарештованих – імовірний організатор атаки, якого влада ідентифікувала як громадянина Афганістану, пов'язаного з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася у п'ятницю на околиці столиці: терорист-смертник відкрив вогонь по охоронцях біля головної брами, після чого підірвав вибухівку біля входу до внутрішньої зали мечеті. Відповідальність за напад взяло на себе регіональне відділення ІДІЛ, заявивши, що розглядає шиїтів як законні цілі. Вибух став найсмертоноснішим терактом в Ісламабаді з 2008 року, залишивши пораненнями 169 осіб.
Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві повідомив, що затриманий організатор пройшов навчання на території Афганістану. Посадовець також висунув звинувачення щодо фінансової підтримки нападу з боку Індії, проте наразі не надав прямих доказів на підтвердження цієї заяви. Нью-Делі та Кабул поки утримуються від офіційних коментарів щодо цих звинувачень.
Заклики до міжнародної спільноти та безпекові заходи
Накві наголосив, що кілька бойових груп використовують афганську територію як плацдарм для атак на Пакистан. Він закликав міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію, попереджаючи, що регіональна нестабільність може поширитися на сусідні країни.
Міністр визнав наявність прогалин у безпеці, проте зазначив, що на кожен успішний теракт припадають десятки тих, яким правоохоронцям вдається запобігти.
Наразі в країні тривають рейди для виявлення інших членів терористичного осередку. Влада обіцяє посилити охорону релігійних об'єктів та прискорити розслідування, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності згідно з антитерористичним законодавством.
