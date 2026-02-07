Задержаны организаторы теракта в Исламабаде, где погибло более 30 человек: Пакистан заявляет об иностранном следе
Киев • УНН
Пакистанские силы безопасности задержали четырех подозреваемых в причастности к кровавому теракту в шиитской мечети, унесшему жизни 31 человека. Среди арестованных – вероятный организатор атаки, которого власти идентифицировали как гражданина Афганистана, связанного с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла в пятницу на окраине столицы: террорист-смертник открыл огонь по охранникам у главных ворот, после чего подорвал взрывчатку у входа во внутренний зал мечети. Ответственность за нападение взяло на себя региональное отделение ИГИЛ, заявив, что рассматривает шиитов как законные цели. Взрыв стал самым смертоносным терактом в Исламабаде с 2008 года, оставив ранениями 169 человек.
Министр внутренних дел Мохсин Накви сообщил, что задержанный организатор прошел обучение на территории Афганистана. Чиновник также выдвинул обвинения в финансовой поддержке нападения со стороны Индии, однако пока не предоставил прямых доказательств в подтверждение этого заявления. Нью-Дели и Кабул пока воздерживаются от официальных комментариев относительно этих обвинений.
Призывы к международному сообществу и меры безопасности
Накви подчеркнул, что несколько боевых групп используют афганскую территорию как плацдарм для атак на Пакистан. Он призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, предупреждая, что региональная нестабильность может распространиться на соседние страны.
Министр признал наличие пробелов в безопасности, однако отметил, что на каждый успешный теракт приходятся десятки тех, которые правоохранителям удается предотвратить.
Сейчас в стране продолжаются рейды для выявления других членов террористической ячейки. Власти обещают усилить охрану религиозных объектов и ускорить расследование, чтобы привлечь всех причастных к ответственности согласно антитеррористическому законодательству.
