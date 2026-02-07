Задержаны организаторы теракта в Исламабаде, где погибло более 30 человек: Пакистан заявляет об иностранном следе

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 9190 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 14856 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 15284 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 20246 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 33142 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 45492 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 40214 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31169 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 44912 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 16175 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.9м/с
90%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
382 из 408 вражеских дронов обезврежены, не достигли целей запущенные рф по Украине ракеты, в том числе "Калибры": детали от ВС ВСУPhoto7 февраля, 09:17 • 5974 просмотра
Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов7 февраля, 09:54 • 6826 просмотра
Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраляVideo7 февраля, 10:07 • 5846 просмотра
Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила7 февраля, 10:53 • 3926 просмотра
Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"7 февраля, 11:57 • 5522 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 23725 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 44912 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 40558 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 42639 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 54698 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Музыкант
Антонио Таяни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Ровненская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 14139 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 28270 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 30605 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 39558 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 42639 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101

Задержаны организаторы теракта в Исламабаде, где погибло более 30 человек: Пакистан заявляет об иностранном следе

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Пакистанские силы безопасности задержали четырех подозреваемых в теракте в мечети Исламабада, унесшем жизни 31 человека. Среди задержанных – предполагаемый организатор, гражданин Афганистана, связанный с ИГИЛ.

Задержаны организаторы теракта в Исламабаде, где погибло более 30 человек: Пакистан заявляет об иностранном следе

Пакистанские силы безопасности задержали четырех подозреваемых в причастности к кровавому теракту в шиитской мечети, унесшему жизни 31 человека. Среди арестованных – вероятный организатор атаки, которого власти идентифицировали как гражданина Афганистана, связанного с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в пятницу на окраине столицы: террорист-смертник открыл огонь по охранникам у главных ворот, после чего подорвал взрывчатку у входа во внутренний зал мечети. Ответственность за нападение взяло на себя региональное отделение ИГИЛ, заявив, что рассматривает шиитов как законные цели. Взрыв стал самым смертоносным терактом в Исламабаде с 2008 года, оставив ранениями 169 человек.

Пакистанские силы безопасности предотвратили нападения экстремистов в провинции Белуджистан: ликвидировано почти 70 боевиков31.01.26, 15:49 • 4115 просмотров

Министр внутренних дел Мохсин Накви сообщил, что задержанный организатор прошел обучение на территории Афганистана. Чиновник также выдвинул обвинения в финансовой поддержке нападения со стороны Индии, однако пока не предоставил прямых доказательств в подтверждение этого заявления. Нью-Дели и Кабул пока воздерживаются от официальных комментариев относительно этих обвинений.

Призывы к международному сообществу и меры безопасности

Накви подчеркнул, что несколько боевых групп используют афганскую территорию как плацдарм для атак на Пакистан. Он призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, предупреждая, что региональная нестабильность может распространиться на соседние страны.

Министр признал наличие пробелов в безопасности, однако отметил, что на каждый успешный теракт приходятся десятки тех, которые правоохранителям удается предотвратить.

Сейчас в стране продолжаются рейды для выявления других членов террористической ячейки. Власти обещают усилить охрану религиозных объектов и ускорить расследование, чтобы привлечь всех причастных к ответственности согласно антитеррористическому законодательству.

В Пакистане смертник подорвался в шиитской мечети: погиб по меньшей мере 31 человек – СМИ06.02.26, 17:10 • 3394 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Обыск
Ассошиэйтед Пресс
Нью-Дели
Исламабад
Кабул
Афганистан
Индия
Пакистан