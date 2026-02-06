В Пакистане смертник подорвался в шиитской мечети: погиб по меньшей мере 31 человек – СМИ
Киев • УНН
В Исламабаде смертник подорвал себя в шиитской мечети во время молитвы, убив по меньшей мере 31 человека и ранив более 160. Охранники пытались остановить нападавшего, который открыл огонь перед тем, как активировать взрывчатку.
На окраине столицы Пакистана Исламабада смертник совершил теракт в шиитской мечети во время пятничной молитвы. В результате взрыва погиб по меньшей мере 31 человек, еще более 160 получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии. Об этом пишет AP News, передает УНН.
По данным местных властей, нападение произошло в большой мечети Хадиджа аль-Кубра. Телекадры и фото из соцсетей показывают, как полицейские и местные жители доставляли раненых в больницы. Очевидцы рассказывают о хаосе внутри здания – на полу лежали тела погибших и раненые, которые звали на помощь.
Один из свидетелей, Хусейн Шах, отметил, что услышал громкий взрыв во дворе мечети, после чего зашел внутрь и увидел десятки погибших и значительно больше пострадавших.
Ответственность за атаку пока никто не взял, однако подозрение падает на боевиков, в частности пакистанский "Талибан" или группировку "Исламское государство", которые ранее совершали нападения на шиитских верующих.
По предварительной информации, охранники мечети пытались остановить подозреваемого. Он открыл по ним огонь, а затем взорвал взрывчатку среди людей.
В последние месяцы в Пакистане наблюдается резкий рост атак боевиков, преимущественно связанных с сепаратистскими группировками и пакистанским "Талибаном". Власти страны также заявляют об активности экстремистов, имеющих связи с Афганистаном, хотя официальный Кабул эти обвинения отрицает.
Напомним
Вооруженные формирования Пакистана с помощью дронов и вертолетов отбили у сепаратистов контроль над городом Нушки. В результате боевых действий погибло 58 человек.