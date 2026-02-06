В Пакистане смертник подорвался в шиитской мечети: погиб по меньшей мере 31 человек – СМИ

$43.140.03
14:58 • 1004 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 1436 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 3276 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 6696 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 17749 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 15560 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 18538 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 59717 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 52884 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 41096 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
Популярные новости
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева6 февраля, 07:45 • 4910 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ6 февраля, 08:45 • 8108 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 13859 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo10:22 • 6026 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 13599 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 3276 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 13793 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 17749 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 30578 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 59717 просмотра
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 18383 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 21261 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 30575 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 33787 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 71548 просмотра
В Пакистане смертник подорвался в шиитской мечети: погиб по меньшей мере 31 человек – СМИ

Киев • УНН

 • 154 просмотра

В Исламабаде смертник подорвал себя в шиитской мечети во время молитвы, убив по меньшей мере 31 человека и ранив более 160. Охранники пытались остановить нападавшего, который открыл огонь перед тем, как активировать взрывчатку.

В Пакистане смертник подорвался в шиитской мечети: погиб по меньшей мере 31 человек – СМИ

На окраине столицы Пакистана Исламабада смертник совершил теракт в шиитской мечети во время пятничной молитвы. В результате взрыва погиб по меньшей мере 31 человек, еще более 160 получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии. Об этом пишет AP News, передает УНН.

По данным местных властей, нападение произошло в большой мечети Хадиджа аль-Кубра. Телекадры и фото из соцсетей показывают, как полицейские и местные жители доставляли раненых в больницы. Очевидцы рассказывают о хаосе внутри здания – на полу лежали тела погибших и раненые, которые звали на помощь.

Один из свидетелей, Хусейн Шах, отметил, что услышал громкий взрыв во дворе мечети, после чего зашел внутрь и увидел десятки погибших и значительно больше пострадавших.

Ответственность за атаку пока никто не взял, однако подозрение падает на боевиков, в частности пакистанский "Талибан" или группировку "Исламское государство", которые ранее совершали нападения на шиитских верующих.

По предварительной информации, охранники мечети пытались остановить подозреваемого. Он открыл по ним огонь, а затем взорвал взрывчатку среди людей.

В последние месяцы в Пакистане наблюдается резкий рост атак боевиков, преимущественно связанных с сепаратистскими группировками и пакистанским "Талибаном". Власти страны также заявляют об активности экстремистов, имеющих связи с Афганистаном, хотя официальный Кабул эти обвинения отрицает.

Напомним

Вооруженные формирования Пакистана с помощью дронов и вертолетов отбили у сепаратистов контроль над городом Нушки. В результате боевых действий погибло 58 человек.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
