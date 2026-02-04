Пакистан повернув контроль над містом Нушкі в Белуджистані після триденного протистояння - Reuters

Збройні сили і силові структури Пакистану за допомогою дронів і гвинтокрилів відбили контроль у сепаратистів з Армії визволення Белуджистану над містом Нушкі, що розташоване в провінції Белуджистан, на кордоні з Афганістаном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними ЗМІ, нещодавно бойовики штурмували школи, банки, ринки та об'єкти безпеки по всьому Белуджистану. У місті Нушкі, де проживає близько 50 000 людей, вони захопили контроль над поліцейським відділком та іншими об'єктами безпеки, що спричинило триденне протистояння.

До міста пакистанський уряд відправив додаткові підрозділи поліції і армії. Внаслідок бойових дій загинуло 58 людей.

Додатково

Белуджистан межує не лише з Афганістаном, а й з Іраном. Має вихід до Індійського океану, кількість населення становить 7 млн людей. Площа провінції - 347 тис. кв.км.

На південному заході, на березі Аравійського моря розташований найбільший морський порт регіону - Гвадар. Столицею провінції є місто Кветта.

Даний регіон багатий на корисні копалини. З кінця 1940-х років в регіоні відбувається збройне протистояння між белуджами, що прагнуть незалежності від Пакистану і Ірану (етнічна територія цього народу розділена кордонами двох країн - ред.) і центральною владою вищезазначених держав.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те, що щонайменше 67 бойовиків було вбито в боях з пакистанськими силами безпеки в кількох містах провінції Белуджистан.