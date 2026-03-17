Європа платитиме більше за газ через війну на Близькому Сході - прогноз HSBC

Європейські ціни на природний газ можуть залишатися підвищеними щонайменше до 2027 року через війну з Іраном та перебої з постачанням енергоносіїв. Про це йдеться у новому прогнозі банку HSBC, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Аналітики зазначають, що середня ціна на газ у Європі у 2026 році може бути приблизно на 40% вищою, ніж очікувалося раніше. За оцінкою банку, ф’ючерси на газ у Нідерландах - ключовий європейський бенчмарк - можуть становити близько 14 доларів за мільйон британських теплових одиниць у 2026 році та близько 10 доларів у 2027 році.

Причина - перебої з поставками СПГ

Головним фактором зростання цін аналітики називають обмеження постачання скрапленого природного газу через Ормузьку протоку. Через цей маршрут проходить приблизно п’ята частина світових поставок СПГ.

Порушення логістики змушує європейські країни платити вищу ціну за альтернативні поставки газу, тоді як азійські держави також активно шукають нові джерела енергії.

Європа більш вразлива до дефіциту

Європейський ринок особливо чутливий до перебоїв із постачанням. Після холодної зими рівень заповнення газових сховищ у регіоні приблизно на 15 процентних пунктів нижчий за середній показник за останні п’ять років.

Водночас ціни на газ у США залишаються відносно стабільними. Це пов’язано з достатніми внутрішніми запасами та тим, що американські термінали з експорту скрапленого газу вже працюють майже на максимальній потужності.

