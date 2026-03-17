Європа платитиме більше за газ через війну на Близькому Сході - прогноз HSBC

16 березня, 17:55 • 11217 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 21380 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 16293 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 18772 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 18786 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 27647 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13 • 13963 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 15922 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 26862 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 49622 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Популярнi новини
Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки16 березня, 15:07 • 20718 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 17525 перегляди
Директор НАБУ збрехав суду не один раз, коли уникав вʼязниці за допомогою фіктивного усиновлення – експрокурор САП16 березня, 18:21 • 8890 перегляди
Під Києвом чоловік застрелив хвору 11-річну доньку, а потім вчинив самогубство16 березня, 18:58 • 6928 перегляди
Трамп оцінив імовірність застосування Ізраїлем ядерної зброї проти Ірану19:10 • 5862 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 17555 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 27648 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 27827 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 30420 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 35561 перегляди
Європа платитиме більше за газ через війну на Близькому Сході - прогноз HSBC

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Аналітики HSBC прогнозують підвищені ціни на газ до 2027 року через збої поставок через Ормузьку протоку. Європа залишається вразливою до дефіциту СПГ.

Європа платитиме більше за газ через війну на Близькому Сході - прогноз HSBC
Фото: Bloomberg

Європейські ціни на природний газ можуть залишатися підвищеними щонайменше до 2027 року через війну з Іраном та перебої з постачанням енергоносіїв. Про це йдеться у новому прогнозі банку HSBC, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Аналітики зазначають, що середня ціна на газ у Європі у 2026 році може бути приблизно на 40% вищою, ніж очікувалося раніше. За оцінкою банку, ф’ючерси на газ у Нідерландах - ключовий європейський бенчмарк - можуть становити близько 14 доларів за мільйон британських теплових одиниць у 2026 році та близько 10 доларів у 2027 році.

Причина - перебої з поставками СПГ

Головним фактором зростання цін аналітики називають обмеження постачання скрапленого природного газу через Ормузьку протоку. Через цей маршрут проходить приблизно п’ята частина світових поставок СПГ.

Ціни на російську нафту в Індії досягли рекордного рівня - Bloomberg16.03.26, 15:39 • 10008 переглядiв

Порушення логістики змушує європейські країни платити вищу ціну за альтернативні поставки газу, тоді як азійські держави також активно шукають нові джерела енергії.

Європа більш вразлива до дефіциту

Європейський ринок особливо чутливий до перебоїв із постачанням. Після холодної зими рівень заповнення газових сховищ у регіоні приблизно на 15 процентних пунктів нижчий за середній показник за останні п’ять років.

Водночас ціни на газ у США залишаються відносно стабільними. Це пов’язано з достатніми внутрішніми запасами та тим, що американські термінали з експорту скрапленого газу вже працюють майже на максимальній потужності.

Союзники Трампа і Китай ухильно відповіли на вимогу щодо Ормузької протоки, але США працюють за лаштунками - ЗМІ 16.03.26, 16:13 • 3786 переглядiв

Степан Гафтко

