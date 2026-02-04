Пакистан вернул контроль над городом Нушки в Белуджистане после трехдневного противостояния - Reuters

Вооруженные силы и силовые структуры Пакистана с помощью дронов и вертолетов отбили контроль у сепаратистов из Армии освобождения Белуджистана над городом Нушки, расположенным в провинции Белуджистан, на границе с Афганистаном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным СМИ, недавно боевики штурмовали школы, банки, рынки и объекты безопасности по всему Белуджистану. В городе Нушки, где проживает около 50 000 человек, они захватили контроль над полицейским участком и другими объектами безопасности, что привело к трехдневному противостоянию.

В город пакистанское правительство отправило дополнительные подразделения полиции и армии. В результате боевых действий погибло 58 человек.

Дополнительно

Белуджистан граничит не только с Афганистаном, но и с Ираном. Имеет выход к Индийскому океану, численность населения составляет 7 млн человек. Площадь провинции - 347 тыс. кв.км.

На юго-западе, на берегу Аравийского моря расположен крупнейший морской порт региона - Гвадар. Столицей провинции является город Кветта.

Данный регион богат полезными ископаемыми. С конца 1940-х годов в регионе происходит вооруженное противостояние между белуджами, стремящимися к независимости от Пакистана и Ирана (этническая территория этого народа разделена границами двух стран - ред.) и центральными властями вышеупомянутых государств.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, что по меньшей мере 67 боевиков были убиты в боях с пакистанскими силами безопасности в нескольких городах провинции Белуджистан.