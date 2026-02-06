У Пакистані смертник підірвався у шиїтській мечеті: загинула щонайменше 31 людина – ЗМІ
В Ісламабаді смертник підірвав себе в шиїтській мечеті під час молитви, вбивши щонайменше 31 людину та поранивши понад 160. Охоронці намагалися зупинити нападника, який відкрив вогонь перед тим, як активувати вибухівку.
На околицях столиці Пакистану Ісламабада смертник здійснив теракт у шиїтській мечеті під час п’ятничної молитви. Внаслідок вибуху загинула щонайменше 31 людина, ще понад 160 отримали поранення, частина з них перебуває у критичному стані. Про це пише AP News, передає УНН.
За даними місцевої влади, напад стався у великій мечеті Хадіджа аль-Кубра. Телекадри та фото з соцмереж показують, як поліцейські та місцеві жителі доставляли поранених до лікарень. Очевидці розповідають про хаос усередині будівлі – на підлозі лежали тіла загиблих та поранені, які кликали на допомогу.
Один зі свідків, Хусейн Шах, зазначив, що почув гучний вибух у дворі мечеті, після чого зайшов усередину й побачив десятки загиблих та значно більше постраждалих.
Відповідальність за атаку наразі ніхто не взяв, однак підозра падає на бойовиків, зокрема пакистанський "Талібан" або угруповання "Ісламська держава", які раніше здійснювали напади на шиїтських вірян.
За попередньою інформацією, охоронці мечеті намагалися зупинити підозрюваного. Він відкрив по них вогонь, а потім підірвав вибухівку серед людей.
Останніми місяцями в Пакистані спостерігається різке зростання атак бойовиків, переважно пов’язаних із сепаратистськими угрупованнями та пакистанським "Талібаном". Влада країни також заявляє про активність екстремістів, які мають зв’язки з Афганістаном, хоча офіційний Кабул ці звинувачення заперечує.
Збройні формування Пакистану за допомогою дронів і гвинтокрилів відбили у сепаратистів контроль над містом Нушкі. Внаслідок бойових дій загинуло 58 людей.