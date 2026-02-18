Макрон назвав захист свободи слова у соцмережах "нісенітницею", критикуючи позицію США

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що захист свободи слова на платформах соціальних мереж є "чистою нісенітницею", що суперечить ключовій цілі зовнішньої політики президента Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Європейські країни, включаючи Велику Британію та Німеччину, розглядають заборони соціальних мереж для неповнолітніх, а регулятори стверджують, що ці сервіси шкідливі та викликають залежність. Це може вплинути на критично важливі рекламні кошти для компаній, включаючи Instagram та Facebook Meta Platforms Inc., Snap Inc., X Ілона Маска, TikTok та YouTube від Google.

США розкритикували такі заборони, заявивши, що вони цензурують свободу слова. Нещодавно США запровадили візові заборони на колишнього європейського чиновника та активістів за спробу контролювати мову ненависті в Інтернеті, а державний секретар Марко Рубіо виправдав ці кроки як опір "глобальному цензурно-промисловому комплексу".

"Не маючи жодного уявлення про те, як створений їхній алгоритм, як він тестується, навчається та куди він вас приведе, демократичні наслідки цієї упередженості можуть бути величезними", – сказав Макрон у середу в Нью-Делі.

"Деякі з них стверджують, що підтримують свободу слова — добре, ми підтримуємо вільні алгоритми — повністю прозорі", — сказав Макрон. "Свобода слова — це чиста нісенітниця, якщо ніхто не знає, як ви прийшли до цієї так званої свободи слова, особливо коли вона веде від однієї мови ненависті до іншої".

Додамо

Макрон попередив на початку цього місяця, що очікує зіткнення Європейського Союзу з Трампом щодо регулювання блоком цифрових послуг, і що такі країни, як Франція та Іспанія, можуть стати мішенню для США в результаті запропонованих ними заборон соціальних мереж для дітей.

У стратегії національної безпеки США адміністрація Трампа заявила, що буде чинити опір спробам іноземних держав "цензурувати наш дискурс" або обмежувати свободу слова. Вона додала, що США культивуватимуть "опір нинішній траєкторії Європи в європейських країнах", що розглядається як мовчазна пропозиція підтримки ультраправих партій Європи.

Віце-президент Дж. Д. Венс, виступаючи минулого року на Мюнхенській конференції з безпеки, звинуватив ЄС у придушенні свободи слова та заявив, що відхід Європи від своїх фундаментальних цінностей є більшою загрозою для континенту, ніж росія чи Китай. Назвавши Трампа "новим шерифом Вашингтона", Венс розкритикував спроби модерувати висловлювання в соціальних мережах.

Деякі посадовці ЄС були стурбовані тим, що США використовують свободу слова як тиск, щоб залякати блок і змусити його пом’якшити регулювання технологічних платформ, повідомляло раніше Bloomberg.

Американські технологічні магнати часом посилалися на принципи свободи слова, щоб протистояти посиленню нагляду. Раніше цього місяця, після того, як прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував соціальні мережі, Ілон Маск написав: "Брудний Санчес — тиран і зрадник народу Іспанії".

Макрон відвідує саміт зі штучного інтелекту в Нью-Делі, прагнучи зміцнити франко-індійські зв’язки, оскільки обидві країни переоцінюють свої стосунки з більш ворожими США за часів Трампа.

Під час свого візиту президент Франції просував бачення багатомовного, регульованого ШІ, яке відрізняється від більш ринкового підходу США та державної китайської моделі.

