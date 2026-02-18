Макрон назвав захист свободи слова у соцмережах "нісенітницею", критикуючи позицію США

$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 8710 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 18442 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 14895 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 24012 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 20059 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16581 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20989 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24098 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17396 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18331 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 24308 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 14240 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 11474 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 17231 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 5786 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 5960 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 18425 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 17316 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 24001 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 57340 перегляди
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo19:06 • 602 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 11550 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 14317 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 21850 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 34325 перегляди
Макрон назвав захист свободи слова у соцмережах "нісенітницею", критикуючи позицію США

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що захист свободи слова у соцмережах є "чистою нісенітницею", що суперечить зовнішній політиці Дональда Трампа. Європейські країни розглядають заборони соцмереж для неповнолітніх, тоді як США критикують такі дії як цензуру.

Макрон назвав захист свободи слова у соцмережах "нісенітницею", критикуючи позицію США

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що захист свободи слова на платформах соціальних мереж є "чистою нісенітницею", що суперечить ключовій цілі зовнішньої політики президента Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Європейські країни, включаючи Велику Британію та Німеччину, розглядають заборони соціальних мереж для неповнолітніх, а регулятори стверджують, що ці сервіси шкідливі та викликають залежність. Це може вплинути на критично важливі рекламні кошти для компаній, включаючи Instagram та Facebook Meta Platforms Inc., Snap Inc., X Ілона Маска, TikTok та YouTube від Google.

США розкритикували такі заборони, заявивши, що вони цензурують свободу слова. Нещодавно США запровадили візові заборони на колишнього європейського чиновника та активістів за спробу контролювати мову ненависті в Інтернеті, а державний секретар Марко Рубіо виправдав ці кроки як опір "глобальному цензурно-промисловому комплексу".

"Не маючи жодного уявлення про те, як створений їхній алгоритм, як він тестується, навчається та куди він вас приведе, демократичні наслідки цієї упередженості можуть бути величезними", – сказав Макрон у середу в Нью-Делі.

"Деякі з них стверджують, що підтримують свободу слова — добре, ми підтримуємо вільні алгоритми — повністю прозорі", — сказав Макрон. "Свобода слова — це чиста нісенітниця, якщо ніхто не знає, як ви прийшли до цієї так званої свободи слова, особливо коли вона веде від однієї мови ненависті до іншої".

Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі X06.12.25, 19:30 • 21701 перегляд

Додамо

Макрон попередив на початку цього місяця, що очікує зіткнення Європейського Союзу з Трампом щодо регулювання блоком цифрових послуг, і що такі країни, як Франція та Іспанія, можуть стати мішенню для США в результаті запропонованих ними заборон соціальних мереж для дітей.

У стратегії національної безпеки США адміністрація Трампа заявила, що буде чинити опір спробам іноземних держав "цензурувати наш дискурс" або обмежувати свободу слова. Вона додала, що США культивуватимуть "опір нинішній траєкторії Європи в європейських країнах", що розглядається як мовчазна пропозиція підтримки ультраправих партій Європи.

Віце-президент Дж. Д. Венс, виступаючи минулого року на Мюнхенській конференції з безпеки, звинуватив ЄС у придушенні свободи слова та заявив, що відхід Європи від своїх фундаментальних цінностей є більшою загрозою для континенту, ніж росія чи Китай. Назвавши Трампа "новим шерифом Вашингтона", Венс розкритикував спроби модерувати висловлювання в соціальних мережах.

Деякі посадовці ЄС були стурбовані тим, що США використовують свободу слова як тиск, щоб залякати блок і змусити його пом’якшити регулювання технологічних платформ, повідомляло раніше Bloomberg.

Американські технологічні магнати часом посилалися на принципи свободи слова, щоб протистояти посиленню нагляду. Раніше цього місяця, після того, як прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував соціальні мережі, Ілон Маск написав: "Брудний Санчес — тиран і зрадник народу Іспанії".

Макрон відвідує саміт зі штучного інтелекту в Нью-Делі, прагнучи зміцнити франко-індійські зв’язки, оскільки обидві країни переоцінюють свої стосунки з більш ворожими США за часів Трампа.

Під час свого візиту президент Франції просував бачення багатомовного, регульованого ШІ, яке відрізняється від більш ринкового підходу США та державної китайської моделі.

ЄС посилить правила використання дітьми Інтернету та соцмереж20.05.25, 13:30 • 4346 переглядiв

Антоніна Туманова

ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Нью-Делі
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Франція
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Google