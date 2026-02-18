Макрон назвал защиту свободы слова в соцсетях "чушью", критикуя позицию США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита свободы слова на платформах социальных сетей является «чистой бессмыслицей», что противоречит ключевой цели внешней политики президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейские страны, включая Великобританию и Германию, рассматривают запреты социальных сетей для несовершеннолетних, а регуляторы утверждают, что эти сервисы вредны и вызывают зависимость. Это может повлиять на критически важные рекламные средства для компаний, включая Instagram и Facebook Meta Platforms Inc., Snap Inc., X Илона Маска, TikTok и YouTube от Google.

США раскритиковали такие запреты, заявив, что они цензурируют свободу слова. Недавно США ввели визовые запреты на бывшего европейского чиновника и активистов за попытку контролировать язык ненависти в Интернете, а государственный секретарь Марко Рубио оправдал эти шаги как сопротивление «глобальному цензурно-промышленному комплексу».

«Не имея никакого представления о том, как создан их алгоритм, как он тестируется, обучается и куда он вас приведет, демократические последствия этой предвзятости могут быть огромными», – сказал Макрон в среду в Нью-Дели.

«Некоторые из них утверждают, что поддерживают свободу слова — хорошо, мы поддерживаем свободные алгоритмы — полностью прозрачные», — сказал Макрон. «Свобода слова — это чистая бессмыслица, если никто не знает, как вы пришли к этой так называемой свободе слова, особенно когда она ведет от одного языка ненависти к другому».

Добавим

Макрон предупредил в начале этого месяца, что ожидает столкновения Европейского Союза с Трампом относительно регулирования блоком цифровых услуг, и что такие страны, как Франция и Испания, могут стать мишенью для США в результате предложенных ими запретов социальных сетей для детей.

В стратегии национальной безопасности США администрация Трампа заявила, что будет сопротивляться попыткам иностранных государств «цензурировать наш дискурс» или ограничивать свободу слова. Она добавила, что США будут культивировать «сопротивление нынешней траектории Европы в европейских странах», что рассматривается как молчаливое предложение поддержки ультраправых партий Европы.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс, выступая в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил ЕС в подавлении свободы слова и заявил, что отход Европы от своих фундаментальных ценностей является большей угрозой для континента, чем Россия или Китай. Назвав Трампа «новым шерифом Вашингтона», Вэнс раскритиковал попытки модерировать высказывания в социальных сетях.

Некоторые чиновники ЕС были обеспокоены тем, что США используют свободу слова как давление, чтобы запугать блок и заставить его смягчить регулирование технологических платформ, сообщало ранее Bloomberg.

Американские технологические магнаты порой ссылались на принципы свободы слова, чтобы противостоять усилению надзора. Ранее в этом месяце, после того как премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал социальные сети, Илон Маск написал: «Грязный Санчес — тиран и предатель народа Испании».

Макрон посещает саммит по искусственному интеллекту в Нью-Дели, стремясь укрепить франко-индийские связи, поскольку обе страны переоценивают свои отношения с более враждебными США во времена Трампа.

Во время своего визита президент Франции продвигал видение многоязычного, регулируемого ИИ, которое отличается от более рыночного подхода США и государственной китайской модели.

