Макрон назвал защиту свободы слова в соцсетях "чушью", критикуя позицию США

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 8940 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 18867 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 15139 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 24362 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 20198 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 16644 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 21044 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24144 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17418 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18350 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
80%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 24494 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 14455 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 11690 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 17479 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 6198 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 6282 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 18867 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 17527 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 24362 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 57445 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo19:06 • 696 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 11729 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 14494 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 21915 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 34385 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Макрон назвал защиту свободы слова в соцсетях "чушью", критикуя позицию США

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита свободы слова в соцсетях является "чистой чушью", что противоречит внешней политике Дональда Трампа. Европейские страны рассматривают запреты соцсетей для несовершеннолетних, тогда как США критикуют такие действия как цензуру.

Макрон назвал защиту свободы слова в соцсетях "чушью", критикуя позицию США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита свободы слова на платформах социальных сетей является «чистой бессмыслицей», что противоречит ключевой цели внешней политики президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейские страны, включая Великобританию и Германию, рассматривают запреты социальных сетей для несовершеннолетних, а регуляторы утверждают, что эти сервисы вредны и вызывают зависимость. Это может повлиять на критически важные рекламные средства для компаний, включая Instagram и Facebook Meta Platforms Inc., Snap Inc., X Илона Маска, TikTok и YouTube от Google.

США раскритиковали такие запреты, заявив, что они цензурируют свободу слова. Недавно США ввели визовые запреты на бывшего европейского чиновника и активистов за попытку контролировать язык ненависти в Интернете, а государственный секретарь Марко Рубио оправдал эти шаги как сопротивление «глобальному цензурно-промышленному комплексу».

«Не имея никакого представления о том, как создан их алгоритм, как он тестируется, обучается и куда он вас приведет, демократические последствия этой предвзятости могут быть огромными», – сказал Макрон в среду в Нью-Дели.

«Некоторые из них утверждают, что поддерживают свободу слова — хорошо, мы поддерживаем свободные алгоритмы — полностью прозрачные», — сказал Макрон. «Свобода слова — это чистая бессмыслица, если никто не знает, как вы пришли к этой так называемой свободе слова, особенно когда она ведет от одного языка ненависти к другому».

Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети X06.12.25, 19:30 • 21701 просмотр

Добавим

Макрон предупредил в начале этого месяца, что ожидает столкновения Европейского Союза с Трампом относительно регулирования блоком цифровых услуг, и что такие страны, как Франция и Испания, могут стать мишенью для США в результате предложенных ими запретов социальных сетей для детей.

В стратегии национальной безопасности США администрация Трампа заявила, что будет сопротивляться попыткам иностранных государств «цензурировать наш дискурс» или ограничивать свободу слова. Она добавила, что США будут культивировать «сопротивление нынешней траектории Европы в европейских странах», что рассматривается как молчаливое предложение поддержки ультраправых партий Европы.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс, выступая в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил ЕС в подавлении свободы слова и заявил, что отход Европы от своих фундаментальных ценностей является большей угрозой для континента, чем Россия или Китай. Назвав Трампа «новым шерифом Вашингтона», Вэнс раскритиковал попытки модерировать высказывания в социальных сетях.

Некоторые чиновники ЕС были обеспокоены тем, что США используют свободу слова как давление, чтобы запугать блок и заставить его смягчить регулирование технологических платформ, сообщало ранее Bloomberg.

Американские технологические магнаты порой ссылались на принципы свободы слова, чтобы противостоять усилению надзора. Ранее в этом месяце, после того как премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал социальные сети, Илон Маск написал: «Грязный Санчес — тиран и предатель народа Испании».

Макрон посещает саммит по искусственному интеллекту в Нью-Дели, стремясь укрепить франко-индийские связи, поскольку обе страны переоценивают свои отношения с более враждебными США во времена Трампа.

Во время своего визита президент Франции продвигал видение многоязычного, регулируемого ИИ, которое отличается от более рыночного подхода США и государственной китайской модели.

ЕС усилит правила использования детьми Интернета и соцсетей20.05.25, 13:30 • 4346 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Нью-Дели
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Франция
Испания
Соединённые Штаты
Google