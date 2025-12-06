Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети X

В субботу, 6 декабря, Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать". Об этом он написал в Х, пишет УНН.

"ЕС следует ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - говорится в сообщении Маска.

Дополнение

Европейская комиссия оштрафовала платформу X Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение прозрачности согласно Закону ЕС о цифровых услугах. Это первый штраф, наложенный в соответствии с флагманским законом блока о модерации контента.

