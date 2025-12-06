$42.180.00
6 декабря, 09:02 • 12329 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 22081 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 23942 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 34497 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 44064 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 33744 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 63124 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39082 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37079 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47564 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети X

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать". Он считает, что суверенитет следует вернуть отдельным странам.

Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети X

В субботу, 6 декабря, Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать". Об этом он написал в Х, пишет УНН.

"ЕС следует ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - говорится в сообщении Маска.

Дополнение

Европейская комиссия оштрафовала платформу X Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение прозрачности согласно Закону ЕС о цифровых услугах. Это первый штраф, наложенный в соответствии с флагманским законом блока о модерации контента.

Google и огромный штраф ЕС: американский гигант изменит рекламные услуги, чтобы соответствовать правилам конкуренции14.11.25, 12:15 • 3398 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Европейская комиссия
Европейский Союз
Илон Маск