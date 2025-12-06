Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети X
Киев • УНН
Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать". Он считает, что суверенитет следует вернуть отдельным странам.
В субботу, 6 декабря, Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать". Об этом он написал в Х, пишет УНН.
"ЕС следует ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - говорится в сообщении Маска.
Дополнение
Европейская комиссия оштрафовала платформу X Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение прозрачности согласно Закону ЕС о цифровых услугах. Это первый штраф, наложенный в соответствии с флагманским законом блока о модерации контента.
